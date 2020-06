Rychlost pohybu akciových trhů při současné krizi je bezprecedentní, zaznělo v pořadu Dáme to | E15.cz

Akcie rekordně rostou, přestože jsme v největší krizi od druhé světové války. Jak je to možné? Více v novém dílu pořadu Dáme to.

Současná krize je často srovnávána s tou finanční, která vypukla roce 2008. Podle hlavního analytika společnosti X-Trade Brokers Jaroslava Brychty je však mezi nimi jeden podstatný rozdíl. „Krize z roku 2008, a pak z let 2011 a 2013, způsobila, že centrální banky začaly používat nástroje, které byly dřív naprosto bezprecedentní. Především kvantitativní uvolňování, ale i záporné sazby. A když se zamyslíme, jaká byla reakce politiků během finanční krize, nebylo to zdaleka tak jednoduché. Nastartování programů, pomoci bankám, to byla velmi kontroverzní témata a dost dlouho trvalo, než se podařilo vše uspořádat,” popsal Brychta.

„Jenomže teď přišla pandemie a v podstatě všichni se shodli na tom, že je třeba trhům a ekonomice pomoci. A rychlostí světla byly šílené objemy peněz uvolňovány domácnostem a firmám. Trhy se díky tomu od reálné ekonomiky odpojily a začaly předvídat, že by se situace mohla stabilizovat a ekonomika by se mohla vrátit do normálního režimu,“ dodal.

„To, co se dělo na pražské burze, koreluje s tím, co se dělo ve světě,“ řekl v pořadu šéf Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic. „Samozřejmě evropské kapitálové trhy, speciálně ve střední Evropě, mají ten problém, že je v jejich indexech větší zastoupení oborů, kterým se víc daří, když ekonomika roste. Bohužel v Evropě obecně máme nedostatek IT firem - ani jedná technologická firma není ve světové patnáctce. Takže ten propad, když se podíváme na americké firmy, je menší,“ upozornil Koblic.

Moderátorem a průvodcem pořadu Dáme to je ekonom Dominik Stroukal. Diskuzní pořad je součástí speciálu KoronaHelpdesk E15, který má ambici radit a pomáhat občanům a firmám v současné složité době a být místem, kde čtenáři najdou aktuální koronavirové zpravodajství s ekonomickými souvislostmi.