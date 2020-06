Zprávy z burzy díky umělé inteligenci denně během několika minut po ukončení obchodování | E15.cz

Umožňuje to spolupráce s projektem TL02000288 aplikace umělé inteligence u zpracování burzovních zpráv při Technologické agentuře ČR (TAČR). Na celé věci spolupracuje také několik tuzemských univerzitních týmů i sama Burza cenných papírů Praha.

„Díky robotovi na parketu dokážeme mít v řádu minut po uzavření obchodování v ruce použitelný text, kterému stačí jen drobná editorská úprava a může být publikován jako standardní zpráva. Redaktorovi by podobné zpracování burzovních dat do podoby textu zabralo několik málo desítek minut,“ popisuje benefity generického textu na základě burzovních dat vedoucí webu E15.cz a zástupce šéfredaktorky deníku E15 Michal Šenk.

„S naší uzávěrkou pro printovou verzi deníku v 17 hodin je to pak v danou chvíli nejefektivnější a dost možná jediná možnost, jak burzovní zprávu do novin dostat. Zajímá a baví nás i zkoumat to, jak robot texty z čísel a historické časové řady tvoří, jaké v tom hledá trendy,“ dodává Šenk.

Jistou dávku „lidských“ emocí se pak snaží robotovi vnuknout alespoň vizuál k webové zprávě o obchodování na parketu burzy v daný den. A to tak, že když index PX skončí v mezidenním plusu, robot se usmívá, pokud v mínusu, tak má koutky svěšené dolů.

O nahrazení stereotypní rutinní novinářské práce programy a aplikacemi podobnými té pod hlavičkou TAČR se v médiích hovoří už dlouho. Má se za to, že novinářům se pak díky tomu mohou uvolnit ruce pro kreativnější práci.

Užití výstupu ze software pro E15 je jen jednou z možných cest, jak projekt TAČR rozšířit. „Spolupráce s deníkem E15 je pro nás významným posunem v našem výzkumu, na kterém se zatím podílela média veřejné služby – Česká tisková kancelář jako interní aplikační garant a Česká televize jako externí aplikační garant. Na příkladu tištěné E15 se ukazuje, jak mohou automatizace a umělá inteligence v žurnalistice zásadně měnit obsahy novin, které jsou závislé na redakčních uzávěrkách. Docházíme k zajímavým poznáním, která se týkají rychlosti a přesnosti generování zpráv,“ konstatuje vedoucí výzkumného týmu z katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze Václav Moravec.

„,Robotický reportérʻ z pražské burzy je schopen vygenerovat až deset zpráv během jedné jediné vteřiny. Navíc současná verze algoritmů se od předešlé liší v tom, že dodává větší množství kontextuálních informací a časových řad. Díky nim se tak mohou čtenáři dozvědět, jak si index PX vede při srovnání s uplynulými dvaceti lety či jaká jsou maxima i minima jednotlivých akcií. Náš výzkum se v současnosti zaměřuje na další zpravodajská témata, která by mohla být pokrývána robotickými novináři, stejně jako na ověřování informací za pomoci umělé inteligence, což je další z nejnovějších trendů především v anglofonním žurnalistickém prostředí,“ doplňuje Moravec.