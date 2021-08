Dukovo nové poslání? Hlásat evangelium s Dělnickou stranou a ostatními extremisty | E15.cz

Kardinál Duka jede a nic ho nezastaví. Ani spojenectví se stranou, která jde proti všem křesťanským hodnotám. Všude ve světě se křesťané snaží být tolerantnější, ale v Česku ne, tady to děláme jinak.

Duka s Českou biskupskou konferencí za zády dostali Hanu Lipovskou do ČT. ta se jim za to odměnila – kromě spousty ostudy, kterou dělá – spojenectvím s Flákancem Volným. A jakoby to nestačilo, zaměstnanec arcibiskupství teď dělá lídra v SPD.

Více v Událostech Luďka Staňka na Mall.tv. Dukovi to ale všechno přijde v pořádku. Hlásat evangelium se dá i s nácky a dalšími extremisty. A víte koho za to viní? Křesťanské demokraty, to je něco, že?