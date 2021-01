Největší přečerpávací elektrárna v České republice. Kompletní přečerpání trvá sedm hodin. Energie se vyrábí spouštěním vody dolů, což se děje ve dne, v noci se zase čerpá voda nahoru, do horní nádrže. V roce 2020 proběhlo těchto cyklů téměř tisíc. My jsme se tentokrát podívali i do podzemí.