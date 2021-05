Jak je to s očkováním? Odborníci z řad odpůrců mají jasno | E15.cz

Už tehdy uprostřed kravína a zjizvených dětí zachránil spousty životů. A už tehdy nad jeho objevem lidé pochybovali. Za těch zhruba 200 let se toho moc nezměnilo včetně inteligence popíračů. Více na Mall.tv v Událostech Luďka Staňka.

Je skoro škoda, že jejich hnutí se nejmenuje Zpátky na stromy, to by totiž přesně popisovalo, co propagují. A nebo Šup do hrobu. Po přečtení jednoho článku se z nich stávají odborníci na imunizaci, mRNA vakcíny i mutace. Proč ty doktoři vlastně choděj do školy asi stopadesát let?