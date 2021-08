Kampaň jako víno. Kdo stojí za chaosem, který potápí Piráty? | E15.cz

Ústředním tématem budoucích týdnů budou volby - a možná covid, to se uvidí. A tak je třeba se trošku hlouběji ponořit do kampaní politických stran.

Když se člověk podívá na Piráty v koalici se Starosty, řekl by, že jsou to pořádní amatéři, kteří jdou do voleb poprvé. Ale chyba lávky, tahle parta si odkroutila pořádných pár let.

Tak mi vysvětlete tu jejich kampaň, která je potápí jak děravou bárku. Více k tomu ví náš speciální reportér Dominik Dabrowski v pořadu Události Luďka Staňka na Mall.tv. Kampaň jak víno! Ale spíš jako krabicák.

U Pirátů nedokážeme přesně nikdo říct, kam směřujou, protože v kampani jsou pro všechno a proti všemu přesně naopak, jak to má Andrej Babiš a jeho ANO. Vybrali si asi tisíc témat, jenže to vypadá, že tím voliče moc nepřitáhli. Možná by se mohli přejmenovat na Stranu Chaosu, protože tak to teď u nich vypadá.