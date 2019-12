Obchodní válku USA s Čínou odnese Evropa, včetně Česka | E15.cz

Blížící se odchod Velké Británie z Evropské unie, ekonomické zpomalování Německa a především obchodní válka Spojených států s Čínou představují největší hrozby, kterým světové finanční trhy aktuálně čelí. Ačkoliv stojí starý kontinent v pozadí boje o světovládu, dopady války gigantů může pocítit vůbec nejtvrději. A to i kvůli extrémní otevřenosti německé ekonomiky, která je náchylnější na vzniklé výkyvy způsobené obchodní válkou.

Otřesy v Německu mohou dolehnout i na ostatní evropské země, a to včetně České republiky a v ní působící subdodavatele z oblasti automobilového průmyslu. Shodli se na tom hosté kulatého stolu Mikroskop, jenž uspořádal deník E15. Diskutovali odborníci ze společnosti Patria Finance: hlavní ekonom Jan Bureš, obchodní ředitel Jan Kovalovský a senior makléř František Kronus.

„Už to není jen o strachu, dopady války USA s Čínou – cla a odvetná protiopatření – reálně ovlivňují řadu firem. Obchodníci proto přehodnocují své investiční a obchodní plány,“ uvedl Bureš. Jako příklad připomněl německou automobilku BMW. „Ještě před třemi lety bez problému vyráběla auta v USA, díly dovážela z Mexika a vozy vyvážela na asijské trhy. Hranice nebyly problém. Dnes je automobilka v problémech,“ tvrdí Bureš. Firmu tíží i nejistota spojená s brexitem. „Závody pro evropský trh má v Británii, s tím spojená nejistota limituje nové investice,“ upozornil. Akciové i jiné trhy jsou proto extrémně citlivé na vývoj jednání mezi Čínou a USA a na náznaky, že se spor přelije do sporu USA vs. Evropa, dodal Bureš.

Na pozoru musí být především největší evropská ekonomika. „Obchodní válka způsobuje turbulence na čínském i americkém trhu, za povšimnutí ale stojí německý trh vykazující mnohem větší výkyvy,“ varoval Kronus. „Amerika už zdaleka není exportní dominantou, její mezinárodní obchod není tak závislý na exportu. Německo je naopak exportní velmoc, obchodní války tak zatíží Evropu skrze Německo daleko více než hlavní původce sporu,“ dodal Kronus.

Vedle popsaného nepřímého důsledku obchodní války ale EU hrozí i přímý úder: prezident USA Donald Trump opakovaně pohrozil zavedením dvacetiprocentního cla na dovoz automobilů, pokud Evropa nezruší svá ochranná opatření proti americkým firmám. „To by byl pro Německo - a Česko jako subdodavatele - výrazný problém,“ zdůraznil Kronus.

„Z hlediska růstu je na tom Amerika lépe než Evropa. Ta sice není namočená ve válkách přímo, týká se ji ale brexit. Německo je navíc z nejvýznamnějších světových hráčů nejotevřenější ekonomikou, je to extrém. Obchodní napětí proto Německo a potažmo Evropa schytá daleko více,“ vysvětlil Bureš.

Americká agentura AP už dříve upozornila na průzkum mezi podnikovými ekonomy v USA: ti očekávají, že se v důsledku obchodní války sníží hospodářský růst USA: zpomalit má z loňských 2,9 procenta na letošních 2,3 procenta a 1,8 procenta příští rok.

Vedle pojmenovaných a dobře známých hrozeb může světové finanční trhy ale postihnout i nečekaný zásah v ekonomické teorii nazývaný jako černá labuť. „Takovou skrytou hrozbou může být například čínský finanční sektor. I bez obchodních válek má velké problémy, jako ohromnou míru vnitřního zadlužení a přeinvestovanost některých sektorů,“ upozornil Bureš. Nenápadné nebezpečí může podle ekonoma ohrozit světovou ekonomiku dokonce víc než obchodní války. „Vyústění problému by se ale oproti finanční krizi v USA lišilo. Potíže by padly na hlavu státu, nečekal bych neřízenou finanční krizi jako v USA,“ vysvětlil.

Oproti velké recesy započaté v minulém desetiletí by se měly lišit i budoucí dopady aktuální obchodní války. Paradoxně i díky přeregulovanosti v Evropě by nemusely být tak drsné. „Všichni se z krize přinejmenším poučili a nastavili opatření, která riziko opakování výrazně snížily. Zároveň platí, že i na negativním vývoji trhů lze vydělat, nacházet obchodní příležitosti,“ doplnil Kovalovský. Investoři u Patrie v současnosti často sázejí na technologické sektory, které navzdory obchodním válkám slibují slušný finanční potenciál.