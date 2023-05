Křetínský promluvil v britských novinách, hájil EPH | e15.cz

Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský poskytl své úplně první interview pro britská média, konkrétně novinám The Sunday Times . Sedmačtyřicetiletý miliardář, jenž málokdy vystupuje na veřejnosti a ve Spojeném království si proto vysloužil přezdívku „česká sfinga“, v něm otevřeně promluvil o svých byznysových plánech. Prozradil také, proč investuje do zpravodajských médií a tvrdě se ohradil vůči nařčením, že je sponzorem války na Ukrajině.

Křetínský řekl The Sunday Times, že obvykle nedává rozhovory, protože nechce „vytvářet chaos“ pro své firmy, s jejichž akciemi se obchoduje na burzách a nemíní zaplavovat už tak přehlcený mediální prostor dalšími zbytečnými komentáři. Tentokrát se však rozhodl porušit svou obvyklou mlčenlivost, aby objasnil několik věcí.

Předně zdůraznil, že neplánuje ovládnout britskou poštu Royal Mail ani druhý největší řetězec supermarketů v zemi Sainsbury's, ve kterých drží významné vlastnické podíly (v prvním podniku je to přes 25 procent, ve druhém deset procent). „Existují společnosti, v nichž můžete být šťastným desetiprocentním akcionářem dvacet let,“ prohlásil Křetínský.

Český miliardář plně podporuje současný manažerský tým v Sainsbury's v čele s výkonným ředitelem Simonem Robertsem a dodal, že ho rozčilují nařčení, podle kterých prodejci potravin zneužívají nynější vysoké inflace k vlastnímu obohacení. „Snahy Sainsbury's snížit ceny a udržet tu správnou hodnotu pro zákazníky jsou naprosto příkladné, takže jejich obviňování je zcela nefér,“ tvrdí Křetínský.

Zdražování potravin:

Video se připravuje ... Zdražování v Česku - Vývoj cen základních potravin od roku 2015 do poloviny roku 2022 • VIDEO Videohub

Podnikatel dále popřel, že má v úmyslu oddělit ziskovou logistickou společnost GLS od mateřské Royal Mail, která se naopak potýká s ekonomickými problémy. „Částka, kterou Royal Mail ztratí, pokud se neadaptuje na novou realitu, bude mnohem vyšší, než co může GLS kdy vydělat. Je to velmi prosté - Royal Mail i GLS musí být obě úspěšnými firmami,“ míní český miliardář.

V Británii se Křetínský také hodně zviditelnil vstupem do londýnského fotbalového klubu West Ham United FC. „Prostě miluji jejich barvy a dresy,“ zdůvodnil tuto akvizici podnikatel. Faktorem podle něj bylo i to, že za tento tým v minulosti nastupovala řada českých hráčů. „Když investujete do sportovního klubu, musíte s ním být emocionálně propojen, jinak to nikdy nebude fungovat,“ doplnil.

Řeč přišla i na zadlužený francouzský maloobchodní řetězec Casino. Od roku 2019, kdy se Křetínský stal jeho spolumajitelem, klesly akcie podniku skoro o devadesát procent. Český podnikatel minulý měsíc navrhnul zvýšit jeho kapitál, díky čemuž by navýšil svůj vlastnický podíl z deseti na čtyřicet procent. „Casino je v úplně odlišné situaci. Potřebuje opravdu dramaticky zlepšit své hospodářské výsledky, nejen z finančních, ale i strategických důvodů,“ uvedl.

Na otázku, proč investuje do zpravodajských médií, jako je například francouzský list Le Monde, Křetínský odpověděl, že mu vadí, jak tradiční noviny ztrácejí zisky a vliv na úkor sociálních sítí. „Nesmysly, které kolují na internetu, narušují schopnosti voličů dělat správná rozhodnutí. Pomáhají populistům a místo faktů předkládají čtenářům pocity. Zatímco tradiční média jsou těmi posledními, kdo stále může přinášet reálnou veřejnou debatu,“ myslí si Křetínský a zkritizoval platformy typu Facebook i za to, že umožňují snadné šíření dezinformací. „Jsem hluboce liberální. Ale představa, že mám právo se vyjádřit, aniž bych nesl odpovědnost za svá slova, je naprosto zvrácená,“ poznamenal miliardář.

Do obsahu médií, která vlastní, by Křetínský zasáhl pouze tehdy, pokud by popírala koncept ochrany lidských práv nebo se vymezovala vůči institucím liberální demokracie. „To jsou moje hranice. Jinak musím respektovat nezávislost redakcí,“ řekl podnikatel.

Křetínský se vyjádřil též k obviněním, která proti němu vznesla česká environmentální organizace Re-set. Ta tvrdí, že miliardářův Energetický a průmyslový holding (EPH) dál nakupuje ruská fosilní paliva. Tím škodí životnímu prostředí a zároveň finančně podporuje Putinův režim ve válce proti Ukrajině.

Křetínský oponuje, že se nikdy osobně nesetkal s Putinem ani s nikým z jeho spolupracovníků. EPH prý ruský plyn nenakupuje, nýbrž převáží. „EPH odvádí náročnou práci, kterou jiné energetické společnosti nesvedou. Udržuje nepopulární aktiva v chodu, zatímco připravuje jejich nahrazení obnovitelnými zdroji. Hnědé uhlí je životně důležité pro německý energetický systém. Nechápu toto pokrytectví, kdy lidé chtějí mít doma čím svítit, ale současně odmítají zdroje, které dnes potřebujeme. To není rozumné uvažování,“ stěžuje si Křetínský. Zmínil rovněž, že není popíračem klimatických změn.

Na závěr rozhovoru jeden z nejbohatších Čechů potvrdil, že se poohlíží po dalších zajímavých investicích v energetice, médiích či maloobchodu, zejména na britském, francouzském a německém trhu. Žádný konečný cíl pro své rostoucí impérium však nemá. „Všichni jednou zemřeme. Do té doby se musíme snažit rozvíjet naše aktiva tím nejsmysluplnějším a nejzodpovědnějším způsobem,“ uzavírá Křetínský.

Daniel Křetínský je spolumajitelem vydavatele deníku E15 - pozn. red.