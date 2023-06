Šmejc se skupinou Entain kupují většinu v polské sázkařské jedničce | e15.cz

Prodávajícím je rodina zakladatele firmy Zbigniewa Juroszeka a jeho syna Mateusze, který v současnosti zastává funkci generálního ředitele STS.

Získáním majority však pro Entain CEE polská mise nekončí. Společnost STS je listovaná na varšavské burze a Entain CEE se ji bude snažit získat celou, tedy včetně 30 procent, které dosud vlastní drobní investoři.

Za tímto účelem Entain CEE už v úterý zveřejnila i oficiální nabídku, za jednu akcii nabízí téměř 25 polských zlotých, tedy zhruba 132 korun. Pokud by nabídku přijali všichni současní akcionáři, hodnota transakce by se přehoupla přes 20 miliard korun za sto procent firmy. Výslednou částku by zaplatili oba akcionáři společnosti Entain CEE proporcionálně. Tři čtvrtiny investice by tak šly z kapsy většinového vlastníka Entain CEE, nadnárodní společnosti Entain sídlící na ostrově Man.

„Akvizice tak významné firmy, jakou STS bezesporu je, přesně splňuje účel, se kterým jsme společnost Entain CEE zakládali: propojit finanční sílu mateřské firmy Entain plc se zkušenostmi Emmy na středoevropských a východoevropských trzích a stát se nejvýznamnějším hráčem v daném regionu,“ říká k transakci Horák s tím, že ovládnutí celé firmy při nabízené ceně by pro Emmu znamenalo investici ve výši přibližně čtyř miliard korun.

Podle Horáka jde o dosud druhou největší investici skupiny hned po akvizici majority v chorvatské sázkařské společnosti SuperSport, jejíž podíly však Emma kupovala postupně a nyní v ní znovu drží jen minoritu.

„Z pohledu českého kapitálu se jedná o jednu z největších letošních transakcí, čímž se potvrzuje trend, v rámci něhož čeští investoři na evropském kapitálovém trhu posilují pozice a hraji významnější roli. Oba noví akcionáři mají významné zkušenosti z oboru, což firmě může přinést rychlejší růst,“ míní expert na fúze a akvizice společnosti KPMG Adam Páleníček. Otázka podle něho je, zda toho nebudou chtít využít drobní investoři a akcie si ponechat s tím, že budou očekávat jejich další růst. Dnes se obchodují za 21,5 zlotého.

Společnost STS poskytuje své služby jak na internetu, kde má téměř 800 tisíc aktivních uživatelů, tak prostřednictvím pobočkové sítě, do níž patří zhruba 400 kamenných obchodů. V roce 2022 dosáhla hrubého zisku (EBITDA) ve výši 273 milionů zlotých, zhruba 1,5 miliardy korun.

Otec a syn Juroszekovi v rámci dohody o prodeji akcií STS zároveň vstupují do společnosti Entain CEE a stanou se jejími akcionáři s desetiprocentním podílem. Po změně vlastnické struktury bude nadále největším akcionářem skupina Entain plc s 67,5 procenta a Emma bude kontrolovat 22,5 procenta.

„Pro společnost STS se jedná o významný mezník. Stává se členem velice významné podnikatelské rodiny, v níž figuruje jak světová jednička v daném oboru, tak i čeští partneři, se kterými nás dlouhodobě pojí velmi přátelské vztahy,“ konstatuje Mateusz Juroszek.

Emma Capital je soukromý investiční holding založený v roce 2012 Jiřím Šmejcem. V posledních letech se zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie, ale přítomen je i na dalších trzích v Evropě a Asii.

Kromě sázkařského byznysu do jeho portfolia patří také energetická skupina Premier Energy nebo devítiprocentní podíl v poskytovateli spotřebitelských úvěrů Home Credit. Nad rámec toho skupina vlastní například sedmdesátiprocentní podíl ve společnosti Mailstep, jež je jednou z největších tuzemských firem zaměřených na logistiku v sektoru e-commerce.

Jiří Šmejc patří k nejbohatším Čechům. Magazín E15 Premium jeho jmění loni ohodnotil na bezmála 24,5 miliardy korun. Od loňského června je také generálním ředitelem investiční skupiny PPF.

Entain plc je jedním z nejvýznamnějších světových holdingů v oblasti sportovního sázení, gamingu a interaktivních her. Vlastní široké spektrum firem v daném sektoru včetně globálně známých brandů, jako jsou například Bwin, Coral, Crystalbet, Eurobet.

Ve Spojených státech drží poloviční podíl ve společném podniku BetMGM, který je lídrem sportovního sázení a oblasti igamingu na americkém trhu.