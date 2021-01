Nový jaderný reaktor v Dukovanech jako pomsta všem budoucím generacím | E15.cz

Ptačí chřipka a povodně. Hurá! Není ale všem dnům konec – teda snad. Aspoň podle toho, co se dělo ve sněmovně, a teď nemyslíme flákanec od prvoka. Sněmovna probírá budoucnost české energetiky pro nadcházející desítky let. Příští týden se totiž Andy bude dohadovat s ostatníma šéfama ze sněmovny, jak to budou s tou dostavbou. Nebudou řešit, jak moc by byly lepší nějaký obnovitelný zdroje. Nebuďte naivní. Na programu je, kdo a za kolik nám to postaví. Tipujeme, že z pěti kandidátů to bude soudruh nebo druhej soudruh. Více v Událostech Luďka Staňka z produkce internetové televize Mall.tv.