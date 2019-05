Ve Frýdlantu zachránili pivovar. Místo něj mělo být parkoviště | E15.cz

V kanceláři majitele Zámeckého pivovaru Frýdlant Marka Vávry beru do ruky historicky vyhlížející láhev, která je ze třetiny plná tmavé tekutiny. „Nějaké archivní pivo,“ nadhazuji s ironickým úsměvem. „Ano, víc než sto let staré,“ odpoví vážně místní podnikatel a politik, který se zasloužil o to, že na dohled frýdlantského zámku stále stojí pivovar a ne parkoviště.