Pochybné vyšetřování zamořené Bečvy smrdí víc než všechny jedy dohromady | E15.cz

V tomto díle je toho skutečně hodně, a než se dostaneme na konec Událostí Luďka Staňka, uplyne v Bečvě ještě mnoho kyanidu. Ale nebojte, společně to zvládneme. Nejprve budeme hledat bájnou zemi, kde mělo být lépe, ale není, a teď jsou všichni, včetně ministra zdravotnictví, překvapení. Ale nedá se nic dělat, snad to vyjde v okamžiku, kdy se nám definitivně podaří odtrhnout Prahu od zbytku země. Vláda už to ostatně dělá za nás. No a pak je tu taková jedna malá lapálie s jedním squatterem v USA, která se snad ale brzy vyřeší. My už náhodou víme, jak na to.