Pod lupou: Lidé by teď měli u nových hypoték vsadit na delší fixaci | E15.cz

Nejdříve trocha aktuálních čísel. Banky a stavební spořitelny poskytly v září a v říjnu hypoteční úvěry v objemu lehce přes sedm miliard korun. V meziročním srovnání to znamená, že si oba zmiňované měsíce připsaly propad o 80 procent. Oproti roku 2020 je pak propad dvoutřetinový. Vyplývá to z posledních dat ČBA Hypomonitoru.

Podle Petry Skrbkové je třeba hned na začátku zdůraznit, že loňský rok byl velmi extrémní. „Zmiňovaný 80procentní propad vypadá až strašidelně. Pokud bychom ale sečetli produkci za tento rok a tu, která je odhadována, tak se budeme dostávat zhruba na čísla roku 2019. To znamená do nějakého normálu. Pravdou ale je, že ty poslední dva měsíce jsou zřejmě takovým pomyslným dnem a nelze je brát jako zdravý výsledek,“ říká v úvodu diskuze Petra Skrbková.

Rekordní loňské objemy byly ale způsobeny také velkým podílem refinancovaných hypoték. Ty si z celkového objemu ukrojily kolem 40 procent. Dnes je kvůli vysokým sazbám tento trh prakticky zastaven. Podle Tomáše Rusňáka se nižší objem hypoték projevil i na činnosti finančních poradců. „Díky tomu tak mají finanční poradci větší prostor soustředit se i na jiné segmenty trhu. Více pomáhají například s pojištěním, investicemi a s komplexním finančním plánováním,“ tvrdí Tomáš Rusňák.

Energetické úspory nahrávají úvěrům ze stavebního spoření

Trochu odlišná situace panuje podle Libora Vošického u stavebních spořitelen. Tam je propad objemu úvěrů o poznání nižší. „U úvěrů ze stavebního spoření jsme zaznamenali pokles zhruba o 40 procent. Je to dáno tím, že na rozdíl od hypotečního trhu jsou úvěry nezajištěné a jsou využívány na rekonstrukce, modernizace a aktuálně také na investice do tepelných čerpadel, fotovoltaik a do zateplení. Lidé se snaží ušetřit a hledají způsoby, jak ceny za energie snížit,“ upřesňuje Libor Vošický.

Delší, nebo kratší fixace?

Hosté pořadu také dostali otázku, co by poradili klientům, kteří se v této době rozhodují, jaké parametry bude jejich hypoteční úvěr mít. Zdali je výhodnější sjednat si co nejkratší dobu fixace úrokové sazby, nebo jestli se vyplatí fixovat s lepší sazbou na delší dobu.

„Pokud lidé uvažují o pořízení vlastního bydlení, tak bych jednoznačně doporučil zafixovat náklady na delší dobu. Znamená to jistotu budoucích nákladů. Jako investor bych se na to podíval ještě trochu jinak. Položil bych si otázku, jestli je těch dnešních pět procent z pohledu poklesu predikované úrokové sazby hodně, nebo málo. A to i s ohledem na očekávanou inflaci,“ radí Libor Vošický.

S tím souhlasí i Petra Skrbková. „Je dobré mít nějakou jistotu. Spekulovat na to, že si teď vezmu krátkou fixaci, která je vlastně dražší než ta dlouhá, protože očekávám, že mi klesnou sazby, to podle mě opravdu není optimální cesta. Z mého pohledu je lepší vzít si delší fixaci, která je dneska levnější. A zároveň, a to si myslím, že je to nejdůležitější, zajišťuje fixní měsíční částku, kterou prostě za tu hypotéku dám. Vím, s čím mohu počítat, a nečeká mě žádné překvapení,“ doplňuje Petra Skrbková.

Výhodnější podmínky díky udržitelnosti

Jedním z trendů, který je i v segmentu bankovnictví hodně vidět, je udržitelnost. Málokdo ale možná ví, že když bude stavět nebo kupovat například zateplený nízkoenergetický dům, může u bank nebo stavebních spořitelen dosáhnout na lepší podmínky. Potvrzuje to i Petra Skrbková. „V České spořitelně nabízíme od jara Hypotéku pro budoucnost a Úvěr od Buřinky pro budoucnost, které jsou právě zaměřeny na financování udržitelných technologií. A v rámci nich opravdu poskytujeme klientovi určité slevy. Snažíme se tak motivovat lidi, aby o udržitelnosti přemýšleli. V rámci skupinové strategie ESG pak chceme mít v dlouhodobém horizontu určitý podíl nemovitostí v našem portfoliu takzvaně zelených,“ upřesňuje Petra Skbková.

Libor Vošický se domnívá, že zatímco dříve to bylo zejména o udržitelnosti životního prostředí, tak dneska je to zejména o udržitelnosti vlastních financí. „S rostoucími cenami energií lidé zjistili, že investicí do energeticky úsporného ušetří. Takže ta motivace je zejména o tom, jaký to bude mít dopad na jejich rodinný rozpočet,“ uzavírá diskuzi Libor Vošický.