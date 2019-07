Prodal vlastní střechu nad hlavou. Dnes má díky tomu Riccardo Lucque restaurační impérium | E15.cz

Když vzpomíná na začátky svého podnikání v Česku, zmiňuje chvíli, kdy své ženě oznámil, že prodá jejich dům v Anglii a otevře restauraci Aromi v Praze. „ Díky Bohu je moje žena dostatečně šílená na to, aby mi to dovolila. Jenže mě by stejně nikdo nezastavil. Byla to ta nejlepší investice v mém životě.“

A vypadá to, že má pravdu. Riccardo dnes se svým partnerem vlastní osm restaurací zvučných jmen. Jsou mezi nimi třeba La Bottega, La Finestra nebo pražské Aromi, v kterém jsme s ním natáčeli rozhovor. Podívejte se na video, ve kterém se dozvíte třeba i to, proč mu někteří hosté v jeho začátcích vraceli těstoviny.