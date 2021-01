Sklad wehrmachtu nebo Mauzoleum Klementa Gottwalda: Podívejte se, jak vypadá památník zevnitř | E15.cz

Původním plánem bylo vybudovat objekt, který by uctil památku legionářů, stavět se začalo v roce 1928. Veřejnosti však zůstal uzavřen až do 50. let. Během války tu měl sklad wehrmacht, od 50. do 60. let tu bylo Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po roce 1989 zůstal nepřístupný.

Od roku 2009 správa památníku spadá pod Národní muzeum. Proběhla tu citlivá rekonstrukce a interiérové prostory se otevřely veřejnosti. Nachází se tu expozice novodobých českých dějin, mimo jiné se můžete nechat ohromit velkolepým Slavnostním sálem, úžasnou vyhlídkou, expozicí Laboratoř moci nebo spoustou zajímavých historických a vojenských artefaktů.

Do interiéru monumentálního obejktu se můžete podívat v následujícím pořadu internetové televize Mall.tv.