Strojvůdci promluvili, jak to chodí na železnici: Málo spánku, šílené pracovní tempo | E15.cz

Asi jste si všimli, že jezdit vlakem není úplně nejbezpečnější činnost, kterou momentálně můžete provádět. Jak se zdá, všichni na železnici jsou trochu přepracovaní, a to včetně ministra dopravy – a potřebovali by pauzu. A my doufáme, že se jí dočkají. Stejně tak doufáme, že přivítáte nové soutěžící v naší proslulé a exkluzivní hitparádě nejdivnějšího jazyka ve střední Evropě – totiž poctivé brněnštiny. Klikněte na video a zříte! Další díl pořadu Události Luďka Staňka.