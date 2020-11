Tendr na Dukovany? Babiš pronesl moudrá slova, v tomhle potravním řetězci je ale až na konci | E15.cz

Aktuální Události Luďka Staňka plné zvířátek, protože i my jsme už unavení z neustálého přísunu novinek o tom, co Andrej Babiš prosadil a pak se to snaží zase zrušit, takže nám nezbylo, než se vydat do světa zvířat... Klikněte na video Mall.tv a uvidíte sami.

Ale i ve světě zvířat jsme narazili na stopu Miloše Zemana, respektive několika starších domácích mazlíčků, které si na Hradě pěstuje. A na co jsme přišli pak, nebylo zas až tak úplně překvapivé.