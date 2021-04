Tohle tu ještě nebylo. Komunisté pro jednou dodrželi slovo. Co teď ale bude dál?   | E15.cz

Andrej Babiš si už zvládl s komunisty vytřít zadek tolikrát, že jim došla trpělivost a utíkají do rudých lovišť. Bez většiny ve Sněmovně je tak vládě nyní možné vyslovit nedůvěru, jenže kdoví, jestli se k tomu někdo odhodlá.

Reálně totiž hrozí, že by situace využil Miloš Zeman a zase nás obdařil svou úřednickou vládou, jako když před lety jmenoval Jiřího Rusnoka. Dnes už by si ale zajisté nebral žádné servítky a místo Rusnoka by v čele vlády stanul rovnou sám Rus, státní kasu by zase hlídal Babiš, doprava by nejspíš připadla Huawei P Smart, zdravotnictví vodce Stolichnya a pak 3x Karel Havlíček, panda, krtek a Kačenka Zemanová. Otázkou však zůstává, jestli by to proti stávajícímu chaosu byl vůbec nějaký rozdíl…