Akcie CSG zažily strmý propad, Křetínský řeší Casino a Jadran láká na investiční boom
Kyrylo Budanov sundal akcie CSG. Deal s Ruskem je prý na spadnutí, investoři opouštějí zbrojaře
Akcie českého zbrojaře CSG čelí na burzách strmému propadu a obchodování s nimi muselo být na hlavním trhu v Amsterdamu dočasně zastaveno. Trh panikaří kvůli zprávám o možném utichnutí bojů na Ukrajině, analytici však tento výprodej považují za přehnaný. Titul v posledních týdnech stahovaly dolů i nedávné zprávy o problémech s dceřinou společností nebo nároky nespokojeného minoritního akcionáře.
Křetínského Casino dál vězí v dluzích. Záchrana může vyjít na miliardu eur, drobné investory čeká ředění akcií
Investice drobných akcionářů do francouzského řetězce Casino se mohou smrsknout na takřka nulovou hodnotu. Daniel Křetínský s věřiteli bojuje o udržení kontroly nad řetězcem a o celkovou podobu nové restrukturalizace, která bude bolestivá pro všechny zúčastněné. Firma mezitím vykázala první známky zlepšujícího se hospodaření.
Letos vypukne na Jadranu investiční boom. Účastní se ho i Češi, říká manažer, který láká turisty do Chorvatska
Chorvatský turistický sektor se nachází v jednom z nejsilnějších investičních cyklů novodobé historie. Podél Jadranu rostou nové hotely, rozšiřují se letiště i dopravní infrastruktura. Příležitosti hledají také čeští investoři, říká v rozhovoru ředitel Chorvatského turistického sdružení v Praze Miodrag Mlačić.
Škoda Kamiq za 250 tisíc? Indická verze stojí polovinu toho co v Česku. Evropský trh brzdí přísná pravidla
Čím dál přísnější požadavky Evropy na osobní vozy tlačí ceny vzhůru. Útraty i zákazníků v Česku tak začínají na mnohem vyšších částkách, než které platí spotřebitelé v Číně, Indii či ve Vietnamu. Změnu by mohl přinést nejen tlak byznysu na zmírnění regulací, ale i přechod na elektromobily.
VIDEO: Třetina dětí u přijímaček špatně volí školy, Česko kvůli systému přichází o talenty, vysvětluje ve FLOW Jan Zeman.