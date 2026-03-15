Český byznys v pohybu. Pád Bikera, závod o ČEZ a nástup skladových robotů
Cyklistika jako investorský vulgarismus. Padlé Bikero našlo kupce, začal závod s časem o miliony
Ani ne tři měsíce po podání insolvenčního návrhu se pro torzo kdysi ambiciózního prodejce kol Bikero našel zájemce. Hodnota samotného e-shopu v očích investora prudce klesá a prodej komplikuje nedůvěra bank k celému segmentu cyklobyznysu. Přestože soud s rychlým prodejem souhlasil, transakci se pokoušejí zablokovat někteří věřitelé.
Mají jednu ruku a jsou z Bratislavy. Armáda robotů dobývá pod vedením Jána Žižky sklady v Česku i v USA
Bratislavský startup Brightpick vyvíjí roboty, kteří dokážou ve skladech kompletně připravit objednávky. Už dnes pracují v logistických centrech českých, slovenských i amerických společností. Podle šéfa firmy Jána Žižky budou zanedlouho výkonnější než lidé.
Za kolik bude vláda vykupovat akcie ČEZ a jak zestátnění ovlivní výsledky firmy?
Vláda chce po rozdělení ČEZ zestátnit výrobu a vykoupit podíly minoritních akcionářů, aby získala alespoň 90 procent firmy. Výkupní cena může být s prémií nad tržní cenou – při „francouzském“ scénáři by stát mohl nabídnout asi 1 803 korun za akcii. ČEZ loni vydělal před zdaněním 66,9 miliardy, po zaplacení daní včetně windfall tax zůstalo jen 27,4 miliardy.
Nemovitosti jsou na novém začátku. Čeká nás další růstový cyklus, říká zakladatel Crestylu Omar Koleilat
Válka na Blízkém východě mění vnímání Dubaje jako bezpečného lokace pro investice do nemovitostí. AAA Auto prochází proměnou. Prioritou místo zisku je nově expanze. Miliardář Pavel Tykač posílil svůj podíl v ČEZ.
VIDEO: Nové auto je dnes pro mladé nejhorší investicí. Střílím do vlastních řad, říká Hurt z Porsche v pořadu FLOW.