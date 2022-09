Burzovní bubliny praskají. Škoda Auto. navyšuje investice. Praze se prodraží terminál | E15.cz

Smíchovský terminál se prodraží o miliardy. Do Prahy míří očkovací farmafirmy a ministři zdravotnictví. Ceny za pronájem skladů v Praze vystřelily vzhůru. Škoda navyšuje investice do inovací. Burzovní bubliny praskají všechny naráz.

Přestože je výstavba Terminálu Smíchov blízko získání územního rozhodnutí, projektanti spolu s městem a dalšími investory pokračují ve vylepšování projektu. Úplnou novinkou by měly být dobíjecí doky pro elektrobusy. Prvenství bude patřit také parkovacímu domu, ve kterém bude polovina z tisícovky stání přizpůsobená elektromobilům. Diskutuje se také o využití fotovoltaických panelů. Všechny tyto ambiciózní záměry nafoukly rozpočet z původních 2,16 miliardy až na aktuálních pět miliard korun. Terminál má být v provozu v roce 2028.

Bude to zásadní setkání, které určí ochranu Evropanů před covidovou pandemií v příštích měsících. Současně to bude miliardový obchod. Ministři zdravotnictví evropské sedmadvacítky se za pár dní sejdou v pražském Kongresovém centru se šéfy farmaceutických gigantů, amerického Pfizeru a Moderny, aby se dohodli na nových pravidlech a dodávkách vakcín.

Náklady na pronájem moderních skladů stouply v Praze meziročně o více než třetinu. Oproti průměru evropských metropolí bylo tempo zdražování pětkrát rychlejší. Důvodem je hlavně nedostatek volných prostor. Praha se stala oblíbenou destinací pro výrobní a logistické firmy, které se vracejí na evropský kontinent hlavně z asijských zemí. Předností Česka je centrální poloha a cenová dostupnost.

Škoda Auto investuje v příštích pěti letech v přepočtu zhruba 138 miliard korun do elektromobility a přibližně 17 miliard do digitalizace. Ještě loni měla být investice čtvrtinová oproti nynějšímu stavu. Automobilka do roku 2026 uvede na trh tři nové čistě elektrické modely a další budou následovat. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent.

Závěr prázdnin připravil burziánům scénář totálního zmaru. V posledních dvou týdnech padají ruku v ruce ceny rizikových aktiv i tradičních bezpečných přístavů. O více než pět procent tak například od poloviny srpna shodně přišli jak investoři do globálních akcií, tak do zlata. S obdobným osudem se setkal trh kryptoměn stejně jako kvalitní dluhopisy vyspělých států světa.