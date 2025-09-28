Rakousko se blíží dluhové pasti. Senioři si polepší. Prodává se bývalá vesnice na Šumavě
Přezrálé Rakousko je blíž dluhové pasti. V čem všem se mu vede hůř než Česku?
Pomyslnou nálepku „nemocného muže Evropy“ si v poslední době předávají hlavně Francie a Německo, obavy však začíná vzbuzovat i Rakousko. V létě mu klesl rating, který je už jen nepatrně lepší než v případě Česka. Slábnoucí výkonnost alpské země dává Česku šanci postupně dohánět její ekonomickou úroveň. Následuje makroekonomické srovnání, které ukazuje, jak se Česku daří.
Valorizace důchodů 2026: Zvýšení o sedm stovek, v platnost vstoupí nový limit
Počínaje lednem si senioři, invalidé i sirotci polepší téměř dvojnásobně oproti letošní valorizací důchodů. Všechny penze čeká zvýšení o 240 korun a jejich zásluhová část vzroste o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak stoupne o 668 korun na 21 786 korun. Zároveň začne platit strop pro minimální důchod, který nesmí klesnout pod 9 800 korun. Vyplývá to z nařízení o valorizaci důchodů, které ve středu schválila vláda. Příplatek k penzi navíc dostanou také odbojáři, vězni komunistického režimu a jejich pozůstalí.
Prodává se bývalá vesnice na Šumavě. Může tu vzniknout developerský projekt za stovky milionů
Čtyři bytové domy, muzeum s minipivovarem a restaurací by mohly vzniknout v areálu bývalé šumavské papírny ve Františkově na půli cesty mezi Kvildou a Borovou Ladou. Pozemky o rozloze 38 tisíc metrů čtverečních vlastní společnost Papírny Františkov se sídlem v Nových Hutích, která je na prodej. Součástí prodeje je i architektonická studie.
Karlovarská D6 se rozrostla. Fialova vláda staví nejvíc dálnic v historii
Česko se výrazně posunulo k dokončení páteřní dálniční sítě. Hotových je už 1500 kilometrů z plánovaných dvou tisíc. V sobotu byl navíc otevřen další zhruba patnáctikilometrový úsek dálnice D6, ta už je ve středních Čechách kompletní. Celková délka zprovozněných autostrád dosáhne v tomto volebním období 222 kilometrů, což je nejvíce v historii Česka. Jen letos přibude 74 kilometrů.