Prodává se bývalá vesnice na Šumavě. Může tu vzniknout developerský projekt za stovky milionů
Čtyři bytové domy, muzeum s minipivovarem a restaurací by mohly vzniknout v prostoru bývalé šumavské papírny ve Františkově na půl cesty mezi Kvildou a Borovou Ladou. Pozemky o rozloze 38 tisíc metrů čtverečních vlastní společnost Papírny Františkov se sídlem v Nových Hutích, která je na prodej. Součástí prodeje je i architektonická studie.
Společnost Papírny Františkov, jež vlastní uprostřed Šumavy rozsáhlé pozemky, je na prodej, přičemž kupující získá také architektonickou studii z dílny Atelier Saem. Ta se týká výstavby mini „osady“, kde by mohly stát čtyři bytové domy čítající sedmdesát pět jednotek. Projekt počítá také se vznikem „Papírny“, která má odkazovat na industriální historii obce, přičemž v budově by se nacházelo muzeum, restaurace nebo minipivovar. Finální podoba architektonické studie bude předmětem projednání se správou Národního parku Šumava a dotčenými orgány, některá jednání již proběhla.
„Důvodem prodeje je zejména velikost projektu, který vyžaduje developera a investora se zkušenostmi s obdobnými projekty, což stávající vlastníci společnosti nejsou,“ řekl Marek Fišer, jednatel a spolumajitel Papírny Františkov.
Společnost se nezabývá jinou činností než správou svého majetku, který tvoří pouze tyto pozemky o celkové rozloze 37 780 m2, z toho je 12 136 m2 určeno k výstavbě bydlení. Jedná se tedy o jedny z nejrozsáhlejších zastavitelných pozemků v Národním parku Šumava. Na zbylé rozloze, kde projekt počítá se vznikem pivovaru, by pro výstavbu nejdříve bylo nutné změnit územní plán.
K vytápění se počítá s tepelnými čerpadly napojenými na geotermální vrty. Odhadované náklady jsou přibližně 250 milionů korun, na výstavbu minipivovaru a muzea přibližně 80 milionů korun.
Cenu, za kterou má být společnost Papírny Františkov prodána, nechtěl developer specifikovat. Podle odhadu redakce e15 se jedná řádově o desítky milionů korun. „Papírny Františkov jsou velmi specifické. Není to jako ocenit byt na Kvildě či pozemek v Borové Ladě. Zde se prodává v podstatě budoucí vize developerského projektu. Prosadit takto velký projekt na území NP Šumava je běh na dlouho trať až na 10 let a s nejistým výsledkem,“ říká realitní makléř Jiří Zuda ze společnosti Jakš - reality, která se nemovitostmi na Šumavě zabývá.
Jedná se u unikátní lokalitu ve čtvrté zóně Národního parku Šumava. Čtvrtá zóna, nebo také zóna kulturní krajiny je vymezena na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem.
Od poloviny sedmnáctého století stály v obci sklárny. Panství koupil v polovině devatenáctého století Franz Thun, podle kterého obec nese jméno Františkov. Později byly sklárny nahrazeny papírnami, stály zde i vodní elektrárny a mlýn. Za druhé světové války se zde podle některých zdrojů vyráběly letouny Messerschmitt. Industriální výroba tak ale po válce zanikla a byty byly v padesátých letech zdemolovány. Františkov také proslavili králové Šumavy, právě tuto vedla stezka do Bavorska, kudy lidé utíkali přes Železnou oponu.