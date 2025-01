Spřádají se plány na proměnu hlavního nádraží. Co stopka ruskému plynu znamená pro Česko?

Hlavní nádraží v Praze je jeden z nejvýznamnějších dopravních uzlů v republice a jeho význam do budoucna ještě stoupne. Dosud se o jeho modernizaci mluvilo u různých stolů, Správa železnic se zabývá zkapacitněním železniční dopravy, napojením na budoucí vysokorychlostní tratě a novou odbavovací halou, magistrát zase řeší novou tramvaj, metro a přilehlý park a developeři házejí nápady na zastřešení kolejiště a vytvoření nové čtvrti. Praha se rozhodla koncem roku zahájit přípravu dopravního a urbanistického řešení pro celou lokalitu, na kterém se budou podílet všichni investoři.

Drahá hypotéka nedaleko od současných sazeb jako nový normál, a to na pozadí rostoucích cen nemovitostí. Z pohledu zájemců o vlastní bydlení může blízká budoucnost Česka vypadat i takto chmurně. Podle expertů je to dokonce ten nejpravděpodobnější scénář, kterým se domácí hypoteční a potažmo realitní trh vydají. K lítosti budoucích hypotečních dlužníků tak například ani v příštím roce nemá padnout meta čtyř procent coby sazby za průměrnou tuzemskou hypotéku. Pomyslných „viníků“ je přitom více, ten hlavní přitom nemá s Českem prakticky nic co do činění.

Dohoda o tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu vyprší na Nový rok. Zemím, které stojí o pokračování přísunu dodávek z tohoto zdroje, tak nezbývá mnoho času na to, aby přiměly Kyjev k obnově úmluvy. Pokouší se o to zejména premiéři Maďarska a Slovenska Viktor Orbán a Robert Fico, jenž jednal nedávno o situaci i v Moskvě. Ukrajinská stopka však nejspíš nějakým způsobem dopadne na celou Evropu, ceny plynu na burze jsou rozkolísané a mohou velmi citlivě reagovat zejména na počasí.

VIDEO: Čtení knížek vám může změnit život, tvrdí spisovatel Aleš Palán pro FLOW

Ruský energetický gigant Gazprom ve středu oznámil, že zastavil dodávky zemního plynu do Evropy. Reagovat tak na rozhodnutí ukrajinské státní ropné a plynárenské společnosti Naftogaz, která odmítla obnovit poslední pětiletou smlouvu o tranzitu suroviny přes ukrajinské území. Pro evropský energetický trh je to zcela zásadní zpráva. Ovšem ne z pohledu ohrožení energetické bezpečnosti, ale naopak z pohledu utvrzení energetické nezávislosti na Rusku.