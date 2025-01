Čest památce hypotečního ráje. Sazby narazí na čtyři procenta, ceny bytů se zatím utrhnou

Drahá hypotéka nedaleko od současných sazeb jako nový normál, a to na pozadí rostoucích cen nemovitostí. Z pohledu zájemců o vlastní bydlení může blízká budoucnost Česka vypadat i takto chmurně. Podle expertů je to dokonce ten nejpravděpodobnější scénář, kterým se domácí hypoteční a potažmo realitní trh vydají. K lítosti budoucích hypotečních dlužníků tak například ani v příštím roce nemá padnout meta čtyř procent coby sazby za průměrnou tuzemskou hypotéku. Pomyslných „viníků“ je přitom více, ten hlavní přitom nemá s Českem prakticky nic co do činění.