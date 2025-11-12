Boj se šedou ekonomikou náš rozpočet nespasí, tvrdí ekonom Řezáč z Erste
Snižování daní v situaci, kdy máme tak velký deficit, není to pravé. Boj se šedou ekonomikou je předvolební evergreen, který jsme slyšeli už několikrát. „Nic bych si od toho nesliboval,“ komentuje plány nově vznikající vlády šéf Erste Asset Managementu v ČR Martin Řezáč. Česko je však podle něj nyní v dobré kondici, domácnosti utrácejí a nastupující politická garnitura má dobrou pozici.
Podle Řezáče by měla nová vláda hledat finanční zdroje místo v boji se šedou ekonomikou například v některých daních. „Například absence zdanění tichého vína je něco, co by si naše ekonomika neměla nechat líbit,“ uvádí jako příklad Řezáč v rozhovoru pro pořad FLOW.
Ekonomice se podle něj daří dobře. Jejímu dalšímu rozpumpování by prospěla i mírně vyšší nezaměstnanost. „Zní to cynicky, ale nejsem politik, takže si to mohu dovolit. Nezaměstnanost potřebujeme vyšší – dnes mají firmy stále problém najít a udržet si lidi,“ tvrdí ekonom.
Matka i dcera. Erste slaví výročí na trhu
Nová vláda podle něj přebírá zemi v dobré kondici. „Ekonomika roste rozumným tempem, inflace je zkrocená, navíc rostou mzdy – nejen nominálně, ale i reálně. Jsme v pozici, kdy většina lidí relativně bohatne. Na datech v České spořitelně reálně vidíme, že lidé více utrácejí,“ popisuje Řezáč v rozhovoru. Dobrou zprávou podle něj je i to, že se zlepšuje finanční gramotnost. V tomto směru však máme rezervy a Řezáč by čekal rychlejší posun k lepšímu.
Mateřská společnost Erste Asset Management, mezinárodní investiční firma ze skupiny Erste Group, letos slaví milník – 60 let na trhu. Její česká pobočka funguje od roku 2000, letos tedy slaví pomyslné půlkulatiny – přesně 25 let na českém trhu.
Jaké jsou hlavní milníky jejího vývoje? Jak se Češi posunuli v oblasti investování? Jak velkou finanční zálohu bychom měli mít na účtu a kolik domácností to v Česku zvládá?
Nejen o těchto tématech jsme mluvili ve FLOW. Podívejte se na celý rozhovor ve videu v článku.