Influencerka Zelinková: Volno si beru, kdy chci, ale na sítích mě kritizují za vše
Na Instagramu má knižní influencerka Lucie Zelinková 265 tisíc sledujících. Po narození dcery už se ale nevěnuje jen doporučování knih, ale otevírá i palčivá témata, která se snaží odlehčit. Jak řekla v září na konferenci Femme15, kromě pochval za to sklízí i velkou kritiku. Stále totiž podle ní ve společnosti panují předsudky, že matky nejsou lidé, a feminismus je sprosté slovo.
Než se stala úspěšnou influencerkou, vedla Lucie Zelinková marketingové oddělení v nakladatelském domě i knihkupectví. Dokázala přečíst až tři sta knih za rok.
„Byla to moje práce. Teď už jich přečtu stěží padesát. Kdybych to počítala i s těmi dětskými, tak zhruba stovku. Mám své oblíbené značky, nakladatele a autory, ale s mateřstvím se mi zvýšila citlivost, takže thrillery už nedávám,“ popsala svůj vývoj na konferenci Femme15.
Stejně jako se změnil její vkus na knihy, změnil se i obsah na jejím profilu. Začala otevírat zásadní společenská témata, jako je feminismus, který považovala za samozřejmost. Překvapily ji pak některé negativní ohlasy.
„Žila jsem v prostředí, kde mě ani nenapadlo, že by to někomu mohlo vadit. Až na internetu jsem zjistila, že realita je jinde,“ popsala Zelinková.
Matka matce největším kritikem
Feminismus podle Zelinkové nejvíc vadí některým mužům a zčásti i ženám, které mají potřebu zdůraznit, že jich se netýká. Klíč k tomu, jak by se postavení žen ve společnosti, a hlavně matek, mohlo změnit, ale nezná.
„Bylo by prima, kdybychom naši dlouhou mateřskou nebo rodičovskou dovolenou brali jako možnost, ne jako povinnost. Základem je, aby byly matky vnímané jako lidi. Často se totiž setkávám s tím, že ve společnosti matky nechceme. Kdybychom matky přestali vidět jako potenciálně obtěžující hmyz, žilo by se nám tady lépe,“ uvedla.
V komentářích na svá videa Lucie vypozorovala, že největšími kritiky jsou matky mezi sebou. Ženská solidarita podle ní příliš nefunguje. „Je to otázka sebevalidace. Některé ženy se necítí ohodnoceny a potřebují samy sebe chválit, že jsou lepší než ostatní. Cítí se díky tomu lépe,“ uvedla Zelinková s dodatkem, že matky se mezi sebou dokážou nejvíc „hejtovat“.
Zelinková promluvila také o tom, jak se snaží nastolit work-life balance, co změnilo její pohled na hejty a jak vidí do budoucna vývoj tradičních médií.
Konference Femme15, která proběhla v září v pražském Mánesu, je zaměřená na úspěšné ženy ze soukromé i veřejné sféry a jejím cílem je inspirovat ostatní jejich kariérními cestami. Jedním z mediálních partnerů prvního ročníku Femme15 byl také podcast FLOW. Záznam tohoto diskusního panelu najdete ve videu v těle článku.