Letní přehlídka klasické hudby v Českém Krumlově vstupuje do 34. ročníku na vlně novinek i opatrných experimentů. Po covidovém útlumu se festival vrací k rozpočtu dvaačtyřicet milionů korun a startuje odvážně – barokem rozehraným na pontonech jezírka v zámecké zahradě. V rozhovoru ve FLOW jsme probírali mimo jiné podnikání v tomto oboru.

Ředitelka Gabriela Rachidi festival koupila od otce Jaromíra Boháče, který ho vedl tři desetiletí. Návratnost investice počítá do deseti let. Úvodní večer má letos být největším tahákem léta. „Letos budeme dekomponovat baroko,“ láká Gabriela Rachidi na spojení historické hudby, moderního tance a techno-opery platformy Opera on Techno.

Program doplní mimo jiné houslová legenda Maxim Vengerov či desetinásobní držitelé Grammy Take 6. Přesto si chce hlídat hranice experimentu. Cílem je zůstat atraktivní i pro tradiční publikum a zároveň oslovit nové návštěvníky z Rakouska a Německa.

Žena mezi veterány klasiky

Rozpočet festivalu se po covidovém propadu vrátil k solidním číslům. „Rozpočet máme kolem 42 milionů,“ říká Rachidi s tím, že pětinu příjmů kryjí vstupenky a zbytek zajišťují dlouholetí partneři.

V rozhovoru pro FLOW zároveň uvádí, že podnikání v oboru klasické hudby není pro ženu jednoduché: jde o konzervativní a mužský svět. Ve své práci se setkává i se sexistickými narážkami. „Je to hodně mužský svět a většinou jde o starší generace,“ říká otevřeně s tím, že se při obchodních jednáních setkala i třeba s narážkami na to, jak se jí "sedí v sukni" od jednoho z manažerů.

Co v rozhovoru uslyšíte: