Jsem zásadně proti zvyšování platů učitelů. Když chci přidat, musím zvýšit výkon, říká ekonom Singer

Inflaci se v Česku konečně podařilo zkrotit podle plánu a pohybuje se okolo dvou procent. Máme to nejhorší za sebou, nebo se máme připravit na další krize třeba v souvislosti s aktuální geopolitickou situací?

Podle ekonoma Miroslava Singera žijeme v turbulentní době, kde je těžké cokoli odhadovat, přesto si troufá říct, že to nejhorší je za námi. Například vysoká inflace. „Hlavní geopolitické riziko je nyní na úrovni Číny a Tchaj-wanu, případný otevřený vojenský konflikt by ovlivnil celý svět,“ tvrdí ekonom a bývalý guvernér ČNB Singer.

Česká ekonomika se však jako jediná v EU stále nevrátila na předcovidové hodnoty a množí se plány na její nastartování. Poslední plán na její restart představili minulý týden Piráti, kteří definovali soubor opatření s názvem Republika v pohybu. Obsahuje dvacet cílů, které mají pomoci rozhýbat českou ekonomiku a které z velké části vycházejí z doporučení NERV.

„Je to hodně PR aktivita, spíš než skutečná vůle někam se posunout. Problém pirátského vidění světa spočívá v tom, že si myslí, že nám chybí moudro Pirátů, je to partaj, která si nevšimla, že ji její koaliční partner vykroužkuje,“ vyjadřuje se k souboru doporučení v nejnovějším dílu pořadu FLOW skepticky ekonom Generali CEE Holdingu Miroslav Singer.

Jedním z plánů Pirátů je třeba zvýšit počet částečných úvazků, kde patříme v celoevropském srovnání k zemím, kde takto pracuje téměř nejmenší skupina lidí: Podíl zaměstnanců, kteří pracují na ČPP, se pohybuje okolo šesti procent, zatímco průměr EU je kolem 20 procent. A podpořit flexibilní úvazky se snaží i ministerstvo práce a sociálních věcí slevou na pojistném.

„Myslím, že je jasné, že zaměstnavatelé takové úvazky musejí nabízet, tady není třeba, aby se stát nějak zásadně angažoval,“ míní Singer. Kromě toho je ekonom zásadně proti zvyšování platů učitelům, což je další z plánů Pirátů.

„Klesá počet žáků na učitele, zavádějí se asistenti a mám pocit, že ve školství jsme byli dříve schopni se naučit víc s větším počtem žáků ve třídě než dnes. Vím, že jsem v tomhle boomer. Jsem však skeptický k českému školství a k možnosti něco přinést,“ tvrdí Singer s tím, že ministerstvo zásadně nezvládlo dnešní situaci s nedostatkem míst na středních školách v souvislosti s nástupem dětí silných ročníků. A takový rezort si podle něj nezaslouží další peníze.

„Je to nejen selhání státu, ale zklamání voličů, že v této oblasti může tento stát ještě něco přinést,“ doplňuje ekonom v rozhovoru pro FLOW e15.

Máme to nejhorší v ekonomice za sebou, nebo nás po krizi čeká další? A proč se nedaří stále pořádně nastartovat českou ekonomiku, i když na to máme tolik plánů? Co je náš největší problém? A proč je Miroslav Singer zásadně proti zvyšování platů učitelům?

