Jsme potomci paranoidních předků. Uklidnit mysl je těžké, říká lektor mindfulness Dvořák

Pomáhá zklidnit mysl, srovnat si myšlenky, zastavit se a zbavit se stresu. Populární směr mindfulness slibuje spokojenější a šťastnější život. Především staví na tom, abychom byli ve svém životě přítomní, abychom jej žili vědomě. Zní to sice jednoduše, ale ve skutečnosti je to těžké, protože naše mysl často někam těká. A právě to je téma rozhovoru FLOW balance s psychotrerapeutem a certifikovaným lektorem mindfulness Michalem Dvořákem.

„Je to tím, že myšlenky nám ubíhají často do minulosti nebo do budoucnosti. Úplný prapůvod je v tom, že pro naše předky bylo geneticky výhodné těkat s pozorností a zjišťovat, jestli nám někde nehrozí nějaké nebezpečí,“ tvrdí psychoterapeut, který mindfulness studoval v USA. Trénovat tyto techniky lze podle Dvořáka klidně i v kanceláři a stačí si na ně vyhradit pár minut denně. I tak málo postačí, abychom se cítili lépe.

Co je to mindfulness a jaké jsou jeho základní principy? Jak jej můžeme trénovat v každodenním životě a třeba i v zaměstnání? Co je to mindfull eating a proč jsme šťastnější, když umíme žít přítomností?

Podívejte se na díl FLOW balance s Michalem Dvořákem, s nímž tyto otázky podrobně probíráme.