Lidem se vyplatí být OSVČ. Švarcsystém je i v Poslanecké sněmovně, tvrdí poradkyně Žítková
- OSVČ jsou daňově výrazně zvýhodněné oproti zaměstnancům.
- Zálohy a paušální daň výrazně zdraží.
- Daňový systém je složitý a plný výjimek.
Daňový systém v České republice je podle Nikoly Žítkové, provozní ředitelky společnosti NeoTax, hodně složitý. „Kdyby to šlo, celý systém bych zjednodušila, protože má hodně výjimek a spousta věcí funguje jen pro někoho,“ myslí si. Jako příklad zemí, které skvěle zvládly digitalizaci a kde je daňový systém přehledný, uvádí Estonsko nebo Belgii.
S nově nastupující vládou dojde v daňovém systému k několika změnám. „Slibují, že se vrátí některé ze slev, které byly zrušeny v roce 2024. Jako třeba školkovné. Ještě v tom ale není úplně jasno,“ popisuje Žítková.
OSVČ a zvýšení záloh
OSVČ v tomto roce čeká navýšení povinných záloh. „V roce 2026 by to mělo být 40 procent průměrné mzdy. Všichni lidé proto musejí nyní od ledna platit zvýšené zálohy,“ varuje.
Paušální daň je pak podle Žítkové výhodná pro všechny OSVČ. „Člověk má nižší daňové zatížení i administrativu. Pro živnostníky skvělé,“ míní. Nejvíc lidí je v první pásmu a v roce 2025 platili 8716 korun. Od tohoto roku by se tato částka měla zvýšit na 9984 korun. „Je to vysoký skok, takže pro podnikatele, kteří mají nižší příjmy, už to výhodné není,“ tvrdí Žítková.
Vstoupit do paušální daně lze do 12. ledna 2026, totéž platí i o vystoupení. „Výjimku mají pouze lidé, kteří si založí živnost v průběhu roku. Ti se k ní mohou přihlásit v momentě, kdy si ji zakládají,“ vysvětluje. Velký tématem je v tuzemsku švarcsystém. Lidem se podle expertky stále finančně spíše vyplatí být OSVČ než zaměstnanec.
„Mezi zaměstnanci a OSVČ máme výrazně rozdílné daňové zatížení. Průměrný zaměstnanec odvádí 40 procent a OSVČ, kdyby byla ve švarcsystému, má daňové zatížení okolo 12 procent,“ vysvětluje Žítková s tím, že není tajemstvím, že švarcsystém funguje i na půdě Poslanecké sněmovny nebo v České televizi.
Důležité termíny v roce 2026
Při podání daňového přiznání je nutné hlídat si termíny. „Záleží na tom, zda ho podávám elektronicky, papírově nebo s daňovým poradcem. Pokud papírově, je nutné podat ho do 1. dubna, elektronicky do 4. května a s daňovým poradcem do 1. července,“ připomíná Nikola Žítková.
Češi začínají víc investovat. I to má ale v případě zdanění svá úskalí. „Záleží na tom, jaké investice máme. Pokud si nakoupím akcie, držím je a neprodávám, nemusím nic řešit. Stejně jako když mi z akcií v České republice plynou dividendy. Problém je ovšem u zahraničních akcií, ze kterých je sice odváděna daň, ale pouze v dané zemi, ne u nás,“ varuje Žítková.
Jaké novinky nás čekají v daních v roce 2026? Je správné řešení navrátit slevu na školkovném? Za jakých okolností se vám vyplatí paušální daň? A vyplatí se být zaměstnanec, nebo OSVČ? Podívejte se na rozhovor ve FLOW.