„Letní sezona byla hodně teplá, na začátku léta hosté hodně jezdili tradičně do Chorvatska, ale pak se začali vracet i k nám do hor. Obecně hodnotím tuto sezonu pozitivně,“ řekl v rozhovoru pro FLOW podnikatel Igor Rattaj, který je hlavním akcionářem skupiny Tatry Mountain Resorts. Do jejího portfolia patří resorty a hotely nejen v Česku a na Slovensku, ale také v Polsku nebo v Rakousku. Skupina TMR je lídrem v provozování horských středisek, vodních parků a dalších rekreačních nemovitostí.