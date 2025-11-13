Miliardové investice, nárůst výroby o 800 procent a expanze do USA. Firma PBS z Vysočiny dobývá svět
PBS Group plánuje další rekordní investice, má za sebou nárůst výroby o 800 procent za tři roky i partnerství a expanzi do USA. Česká strojírenská firma z Vysočiny se stala globálním lídrem v oboru malých proudových leteckých motorů a klíčovým hráčem světového obranného průmyslu. Nedávná obvinění, že dodává součástky do ruských dronů, označuje za úmyslnou snahu ji obchodně poškodit.
„Po našich produktech byla poptávka už dříve, ale samozřejmě vzrostla díky aktuální geopolitické situaci a konfliktu na Ukrajině,“ vysvětluje ve FLOW generální ředitel společnosti PBS Group Petr Kádner. Podle něj roste zejména zájem o motory do dronů, střel a dalších aplikací pro posilování moderní obranyschopnosti. Dochází proto k navyšování výroby motorů během tří let o 800 procent oproti roku 2023.
„Z politických důvodů jsme škrtli Rusko a Čínu, což byly významné trhy. Nyní dodáváme do západní Evropy, na Ukrajinu a do USA. Považuji za úspěch, že jsme se dokázali takto přeorientovat a výpadek těchto dvou trhů jsme rychle nahradili,“ říká Kádner.
Rekordní nábor a expanze za Atlantik
K 75. výročí existence společnosti si PBS nadělila exponenciální růst – a také rekordní nábor nových lidí. V souvislosti s navyšováním výroby hledá do závodu ve Velké Bíteši více než 250 pracovníků – od technologů po inženýry.
„Lákáme je mimo jiné nadstandardním ohodnocením, průměrná mzda se u nás pohybuje okolo 60 tisíc korun, což je nad průměrem regionu i ČR,“ popisuje Kádner. Kromě toho musí firma rozšířit výrobu a pořídit nové stroje. „U některých přitom trvá i rok, než nám je dodají. Je to hoňka,“ dodává manažer.
Klíčovým krokem PBS je expanze do USA, kde společnost letos otevřela závod v Roswellu a plánuje další investici za 90 milionů dolarů. PBS uzavřela strategickou spolupráci s americkou Pratt & Whitney – partnerství navazuje na nákup letounů F-35. Důležitá je také spolupráce s Lockheed Martin na výrobě komponent pro tyto letouny.
