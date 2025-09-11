Nejdůležitější při investování je začít. Vyplatí se to i s tisícovkou, radí Kubín z Amundi
Češi jsou v oblasti investic už na podobné úrovni jako na Západě a roste i jejich finanční gramotnost. Oproti zahraničí však zaostáváme, co se týče spoření na penzi. Podle Roberta Kubína, obchodního ředitele společnosti Amundi Czech Republic, český penzijní systém není dostatečný a určitě by to chtělo, aby lidé více rozvíjeli i vlastní investice.
Jinak vidí manažer vývoj v Česku velmi pozitivně. „Našemu byznysu se v poslední době daří velmi dobře. Hlavním důvodem je to, že lidé více přemýšlejí nad svými financemi, mají větší majetek a také větší finanční gramotnost. Když se podíváme na čísla, zjistíme, že Češi investují mnohem víc než před deseti lety, a to mě těší,“ vysvětluje Kubín ve videopořadu FLOW.
Jen pár kliků myší a bohatnete
Předsudek, že fondy jsou jen pro vyvolené a bohaté, podle Kubína v Česku slábne. A začít s investováním je navíc velmi snadné a dostupné všem.
„V podstatě vám to nevezme víc než deset kliků myší, abyste byli schopni investovat,“ upřesňuje Kubín s tím, že nejtěžší je odhodlat se a začít. Na otázku, co je dnes podhodnocené, Kubín říká: „Přemýšlím, jestli vůbec existuje nějaká třída aktiv, která by byla podhodnocená.“
Co se týká vývoje do budoucna, je optimistou. České domácnosti budou podle něj stále víc bohatnout a víc rozumět investicím. Celou oblast také promění technologie. Za pár let podle něj bude jedno, zda mluvíte s robotem, nebo se živým člověkem, AI bude schopná poradit stejně dobře jako živý člověk.
