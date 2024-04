Nelátkové závislosti brzy změní nejen náš obor, ale celý svět, tvrdí adiktolog Miovský

Podle něj bude už v blízké budoucnosti možné navodit si třeba jen ve virtuální realitě stejné pocity jako máme dnes po požití alkoholu a drog. Pro odborníky to bude velkou výzvou. Už dnes řeší ostatně na klinice problémy se závislostmi na digitálních technologiích a sociálních sítích, a to často u dospívajících dětí.

Jedním ze způsobů prevence je podle něj regulovat a omezit čas, který trávíme s počítačem nebo s telefonem v ruce. Dobré je zařadit dny offline a přiklání se k takzvanému “dopaminovému detoxu”, tedy omezení, kdy si stručně řečeno odpočineme od všeho, co nás nějakým způsobem “vybuzuje”. Například na nějakou dobu zcela omezíme technologie, alkohol, ale třeba i cukr.

Závislosti jsou podle něj součástí lidské podstaty. „Něco, co má návykový potenciál, je i součástí života u živočichů. Není to žádná lidská specialita,“ tvrdí profesor Miovský, který byl prvním hostem pořadu FLOW balance, kde se budeme věnovat tématům jako je work and life balance, duševní i fyzické zdraví, longevity nebo vše, co nás posouvá dopředu a pomáhá nám udržovat náš život v rovnováze. Témata tolik potřebná nejen pro manažery, lidi z byznysu, ale i pro celkovou populaci.

Co nás čeká v této oblasti za výzvy? Jak probíhá dopaminový detox a proč ho zařadit? A jak poznáme, že máme problémy se závislostí na sociálních sítích? A proč se už neumíme nudit?

Vše podrobně rozebrala Veronika Jonášová se Michalem Miovským v e FLOW balance, se kterým jsme natáčeli přímo na Klinice adiktologie ve VFN v Praze.