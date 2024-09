Odklad voleb by nahrál konspirátorům, už teď si myslí, že si vláda povodně objednala, říká politolog Just 

„Chápu, že představitelé samospráv z nejpostiženějších regionů po tomto volají, na druhou stranu to vypadá, že infrastruktura pro volby bude připravená. Navíc by bylo třeba přijmout nový zákon, volby nejde jen tak odložit. Mohlo by to také vyvolat další vlnu konspirací, že vláda posouvá volby. Pak je jen krůček k tomu říct, že vláda volbami manipuluje,“ vyjmenoval Just možná rizika odsunutí.

Mnoho lidí podle něj věří tomu, že si vláda povodně „objednala“, aby odsunula volby a manipulovala jimi. I proto že se pohybujeme na poli konspiračních teorií, kterým řada lidí věří, tak je podle politologa dobře, že volby proběhnou v řádném termínu.

Just míní, že politici podle něj nebudou ze svých aktivit během povodní nijak zásadně při volbách těžit. „Občané od nich očekávají, že budou v krizi pomáhat, že je ochrání, to se bere jako samozřejmost. Může to mít ale dopad na ty hejtmany, kteří by v očích lidí selhali a nejednali správně. Ale zatím se nezdá, že by někdo z hejtmanů při řešení povodňové situace nějak zásadně selhal. Povodně budou mít ale jistě dopad na volební účast,“ míní Just, který působí na Metropolitní univerzitě v Praze a externě přednáší také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Účast očekává v nejpostiženějších regionech výrazně nižší, protože lidé mají logicky jiné starosti. Kterým stranám to nahrává? Zopakuje se úspěch Přísahy a Motoristů z eurovoleb? A proč politici sázejí na celostátní témata u krajských voleb? Co říká na kontroverzní kampaň SPD namířenou proti migraci?

Volby jsme probrali v tomto rozhovoru pro FLOW.