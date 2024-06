Jak vytvořit ze skomírající a ztrátové okresní nemocnice v Havířově zařízení 21. století, které se proslavilo po celé republice? Podle ředitele nemocnice Norberta Schellonga nejde ani tak o finance jako o vůli udělat systémové změny. „Když lidem naservírujete třeba moderní a krásně pestrý pokrm jako poke bowl, obložený čerstvou zeleninou, kvalitním masem nebo tofu, nestojí to víc než svíčková,“ říká Schellong v rozhovoru pro pořad e15 FLOW. A dodává, že strava na den pro pacienta stojí asi 92 korun, do kterých se nemocnice musí vejít, a přesto může být pestrá a chutná. V Havířově se ale nezměnil jen jídelníček, nemocnice je známá i svým maximálně vstřícným přístupem k rodičům hospitalizovaných dětí.

Právě stravování, které po svém nástupu v roce 2019 Schellong změnil k nepoznání, proslavilo nemocnici po celé republice. Nový ředitel dokázal, že to jde lépe a zdravěji, a přitom se stejnými náklady. Mnoho zdravotnických zařízení svým příkladem inspiroval a jejich ředitelé si k němu jezdí pro rady.

Stravování je však jen jednou z mnoha změn, které Schellong v Havířově zavedl. Využil evropské fondy a velkou část areálu zrekonstruoval. Zásadní proměnou prošla například porodnice, kde i standardní pokoje nyní vypadají jako v luxusním hotelu a na oddělení si mohou maminky mixovat třeba vlastní smoothie.

V porodnici je běžný i takzvaný bonding, kdy dítě hned po porodu zůstává v matčině náručí, a v Havířově i to narozené císařským řezem. Porodnici proto vyhledávají také rodiče z jiných měst. „Nastává období nízké porodnosti a boj o rodičky a my máme radost, že k nám jezdí rodit třeba i maminky z Prahy nebo ze zahraničí,“ pochvaluje si v rozhovoru pro pořad FLOW Schellong, který v minulosti vedl třeba síť nemocnic na Slovensku.

Management zadlužené havířovské nemocnice vzal jako svou životní výzvu. Do zařízení nastoupil společně s primářem a oceňovaným lékařem Hynkem Canibalem. Ten je známý tím, že rodiče hospitalizovaných dětí pouští úplně všude, a pokud to jde, mohou rodiče své děti doprovázet i na operační sál. „Nechápu, že v dnešní době některé nemocnice neumožňují rodičům být s dětmi na pokoji, nebo si za to dokonce někde musí platit, jak jsem slyšel,“ podivuje se Norbert Schellong.

Jaká jídla servírují pacientům v nemocnici v Havířově a jak jsou s nimi spokojení? Proč máme nemocnici tak často spojenou se špatnou stravou? Je to zvyk, nedostatek peněz, nebo spíš neochota ke změnám? Nejen stravování, ale i přístup k pacientům a další témata jsme probrali v dalším díle pořadu FLOW.