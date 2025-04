Jde o největší zakázku v historii České republiky. A o zkoušku vztahů s Korejci. Smlouva mezi ČEZ a korejskou KHNP na dostavbu jaderných bloků v Dukovanech se odkládá. Hlavní důvod? Nejasnosti kolem zapojení českých firem. „Politická očekávání jsou vysoká, ale realita je složitější. Do smlouvy něco takového dostat? To je opravdu těžké," říká právník Viktor Dušek z KPMG Legal v rozhovoru pro FLOW.

Podle Duška je zapojení českých firem vítané a smysluplné – pro energetickou bezpečnost i restart průmyslového know-how. „Ale aby to bylo smluvně garantované? Když to nebylo podmínkou tendru a jde o projekt rozložený v čase a v miliardových dodávkách? Právně si to těžko představit,“ upozorňuje.

Opozice chce jasná čísla, to může ale projekt brzdit

Politická opozice navrhuje podmínit podpis smlouvy 50procentním podílem českých firem, jinak ji odložit na příští vládu. Dušek je opatrnější. „Zpoždění by ČR neprospělo. Ale korejské straně musíme dokázat, že české firmy umějí dodat kvalitně, včas a za konkurenceschopné ceny,“ shrnuje.

KHNP podle něj hraje o svůj první evropský projekt, který může otevřít dveře na další trhy. I proto bude dbát na kvalitu i spokojenost české strany. „Ale cenový rámec je daný. Nikdo si nepřeje, aby se projekt prodražil,“ dodává Dušek.

Situace může souviset i s mentalitou korejských firem. „Mají uzavřené dodavatelské řetězce. Ale pokud si získáte jejich důvěru, jsou věrní. A projekt v Dukovanech sleduje celá Korea – bude to jejich evropská vizitka,“ říká Dušek. Spolupráce s Koreou je podle něj na historickém maximu a může otevřít cestu i k dalším odvětvím.

Co dalšího ve videu uslyšíte:

Proč podle právníka Viktora Duška nelze jednoduše smluvně garantovat zapojení českých firem?

Co všechno mohou české firmy Dukovanům nabídnout a jaké mají šance?

Jak výrazně se liší korejský styl obchodování a co české partnery nejvíc překvapuje?

Proč je projekt Dukovan klíčový i pro samotnou Koreu a co od něj očekává?

Jak se vyvíjely česko-korejské vztahy a co je spojuje od dob „zázraku na řece Han“?

Kde už dnes Korejci v Česku investují – a co je ještě zajímá?

V jakých oborech můžou české firmy v Koreji uspět?

A jak se Česká republika dostala do korejských srdcí i popkultury?

