Snížíme daně pro firmy a tím nastartujeme ekonomiku, slibuje exministr za hnutí ANO Adam Vojtěch
Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se po angažmá v diplomacii vrací do politiky s ambiciózním plánem na transformaci českého zdravotnictví. V rozhovoru pro pořad volební FLOW představil své plány na digitalizaci zdravotnictví, finanční motivaci občanů k prevenci a zároveň ostře odmítl možnost placených nadstandardů. Vyloučil také, že by hnutí ANO usilovalo o referendum o vystoupení z EU nebo NATO. „V takové vládě bych nebyl,“ uvedl exministr zdravotnictví.
Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch působil až do tohoto léta jako velvyslanec ve Finsku. Po svém odchodu z politiky během koronavirové pandemie sice tvrdil, že se už nikdy do tohoto světa nevrátí, názor však změnil. Kandiduje za hnutí ANO jako lídr jihočeské kandidátky.
„Když jsem odcházel z politiky, byla to mimořádná doba. Byl jsem hodně unavený fyzicky a psychicky, bylo to náročné období, asi nejvíc v mém životě. V posledních měsících jsem byl osloven lidmi z hnutí ANO i lidmi z prostředí zdravotnictví, zda bych se ucházel o ministerský post,“ uvedl Vojtěch ve speciálním volebním FLOW, konkrétní jména lidí, kterými byl osloven, ale neřekl. „Zvažoval jsem to, ale převážila ve mně motivace navázat na svou předchozí práci,“ dodal. Do pořadu, kde zpovídáme předsedy politických stran, jsme opakovaně zvali taky šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Ten však nereagoval.
S Babišem mám dobré vztahy
„Hnutí ANO se občas vyčítá, že jde o hnutí jednoho muže, tak si myslím, že je dobré, když chodí do médií více zástupců. Třeba Karel Havlíček se účastní debat. Zkrátka to není o tom, že všude musí být Andrej Babiš,“ vysvětlil Vojtěch, který má prý s předsedou hnutí korektní a dobré vztahy. Jejich dřívější „třenice“ byly dle jeho slov dané bezprecedentní dobou koronavirové pandemie.
Hnutí ANO plánuje zdravotnictví zefektivnit, chce zlepšit dostupnost péče a zavést tvrdý boj proti korupci v nemocnicích. Ve státem řízených nemocnicích chce oddělit správu budov a související služby, jako je úklid, praní prádla či ostrahu. To by se podle něj mělo řešit centrálně. Zásadním tématem je však prý prevence, kde chce Vojtěch motivovat lidi finančně.
„To je nejlépe měřitelné u preventivních prohlídek. Lidi, kteří na ně chodí pravidelně, chceme odměňovat tak, že to opravdu pocítí ve své peněžence. Stejně jako například chronicky nemocné, kteří dodržují léčebný plán,“ vysvětluje Vojtěch, který zásadně odmítá možnost platby za nadstandardní pojištění zdravotní péče.
Možnost nadstandardu? Zásadně odmítám
Tím se staví proti názoru některých ekonomů, podle kterých jde o efektivní způsob, jak dostat do systému tolik potřebné peníze. Český systém je například podle ekonoma Aleše Roda vlivem demografie na hraně, a pokud se nic nezmění, „narazí do zdi nejpozději do pěti let“. Navíc české zdravotnictví je nejvíc ze všech zemí EU závislé na státu.
Hnutí ANO plánuje také daňové slevy pro fyzické osoby i pro firmy. Chce zvýšit rodičovský příspěvek na 400 tisíc korun, znovu zavést školkovné či daňovou slevu pro studenty. Věk odchodu do důchodu navrhuje zastropovat znovu na 65 let a plánuje také garantovat platy a jejich valorizaci některým státním zaměstnancům. Podle odborníků je to však nereálné, protože je to příliš drahé. Například ekonom Daniel Münich, který je členem NERVu, vypočítal částku, kterou by stát při prosazení všech navržených změn z dílny hnutí ANO musel vynaložit, zhruba na 75 až 82 miliard korun ročně.
„Chceme nastartovat ekonomický růst, bez toho to nepůjde. Děláme to právě z důvodu, že do Česka chceme nalákat investory, kteří tady budou odvádět daně. Pokud k tomu zavedeme lepší výběr daní, budeme bojovat se šedou ekonomikou a snížíme provozní výdaje státu, tak jsme schopni vše financovat a prioritní body našeho programu to prosadíme,“ uvedl Vojtěch ve FLOW.
Členství v EU a v NATO je nepřekročitelná linie
Hnutí ANO chce také prosadit celostátní referendum, podle premiéra Petra Fialy je to jasné nadbíhání SPD a Stačilo!
„Jasně říkáme, že referendum o vystupování z EU nebo z NATO určitě nebude, to mohu podepsat. Pokud by to tak nebylo, tak já osobně bych v takové vládě určitě nebyl,“ popisuje v rozhovoru Vojtěch s tím, že členství v EU a v NATO je pro něj nepřekročitelná linie.
