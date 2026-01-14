Předplatné

Havel získal miliony eur a zaujal i Českou spořitelnu. Investoři oceňují, že vidí do budoucna

Havel umožňuje jak detekci informačních hrozeb a ochranu informací, nabízí ale také zcela nový prostor pokročilým marketérům.

Petr Weikert
  • Platforma, kterou využívají vládní i korporátní organizace, přináší nový pohled na informační toky.
  • Spojuje umělou inteligenci a datovou analytiku, dokáže předvídat hrozby a trendy dřív než ostatní.
  • Nyní se stala lákadlem pro české investory.

Používá ho NATO, evropské vládní instituce i zástupci byznysu po celém světě. Rozumí kombinacím slov v kyberprostoru lépe něž kdo jiný a dokáže díky nim předvídat, co se stane. Pro korporace je ideální v budování značky nebo záchraně pověsti. Národním vládám pak pomáhá odvracet hybridní hrozby. Řeč je o platformě Havel litevského startupu Repsense, který má své kanceláře i v Praze. Nyní uzavřel investiční kolo vedené českou Tensor Ventures, kde získal 1,1 milionu eur.

K deep techovému fondu Tensor Ventures byznysmenů Martina Drdúla, Romana Smoly a Petra Ulvra se v investici připojil se také Seed Starter České spořitelny a stávající investoři BSV Ventures a Coinvest Capital.

„Naši platformu jsme vybudovali tak, aby poskytovala rozhodovacím orgánům nástroje, díky nimž mohou předvídat, co se chystá, a rychleji reagovat,“ říká Mykolas Katkus, generální ředitel a spoluzakladatel Repsense. Platforma Havel podle něj umožňuje sledovat a předvídat šíření a dopad informací nejen na sociálních sítích, ale i v tradičních médiích. V současné době je nasazena například v Centru excelence pro strategickou komunikaci NATO.

Využívá umělou inteligenci, zpracování jazyka (NLP) a datovou analytiku k tomu, aby klientům poskytla přehled o tom, jak se informace (včetně dezinformací) šíří na sociálních sítích a v tradičních médiích, jaký mají dopad na veřejné mínění, instituce nebo značky a co by mohlo přijít dál.

