Většina matek chce pracovat, ale nemůže. Nejsou místa ve školkách ani částečné úvazky  

Platforma Mumdoo vydala už podruhé report, který se zabývá situací rodičů dětí do čtyř let na trhu práce. V české realitě jde především o matky: 98 procent rodičů na rodičovské jsou totiž právě ženy. Podle reportu to v České republice stále nemají jednoduché a nic moc se nelepší. Do letošního ročníku průzkumu se zapojilo víc než deset tisíc rodičů a 180 firem.

„Chtěli jsme, aby v reportu byl reprezentativní vzorek za celou republiku. Druhý ročník Mumdoo reportu přináší pohled rozšířený o demografická data, která ukazují, že otázka efektivního skloubení péče a práce není tématem jen ve velkých městech, ale i v regionech. Jen dvacet procent rodičů bylo z Prahy,“ vysvětluje v rozhovoru v pořadu FLOW Kristýna Cejnarová, která je spolu s Lucií Bášovou zakladatelkou platformy Mumdoo. Letošní Mumdoo report zaštítilo ministerstvo práce a sociálních věcí a vznikl ve spolupráci s výzkumným institutem Solvo.

Třiadevadesát procent rodičů si přeje pracovat

Z reportu například plyne, že jen sedm procent rodičů pečujících o dítě do čtyř let věku si nepřeje pracovat. Zbývajících 93 procent by se rádo zapojilo v nějaké míře do pracovního procesu. Ale skoro polovina z těchto rodičů nepracuje. Jedním z důvodů je nedostatek částečných úvazků, kterých má Česká republika jen šest procent, a zaostává tak za průměrem Evropské unie, který činí dvacet procent.

Více než polovina rodičů nemá žádné hlídání

Dalším problémem jsou stále nedostatečné kapacity ve školkách či v dětských skupinách. Z reportu totiž plyne, že 57 procent rodičů nemá žádné hlídání, nebo pouze nárazové. To má přímý důsledek na jejich možnosti uplatnit se na pracovním trhu. V praxi totiž rodiče často nedostanou dítě do školky ani ve třech letech.

Data z reportu také ukazují, že mnoho žen po rodičovské mění práci, protože v té původní nemají vhodné podmínky, firmy také často s rodiči nejsou dostatečně v kontaktu, a nechávají si tak odejít zaučené a kvalifikované lidi. Report však nabízí i příklady pozitivní praxe z českých firem.

„Chtěli jsme na konkrétních příkladech ukázat, že to jde, a neříkat jen, že je to těžké. Proto v reportu na konkrétních příkladech představujeme recepty, jak lze sladit kariéru s péčí o děti, tak aby to bylo motivující. Víme, že na to není jediný univerzální recept a každému vyhovuje něco jiného,“ doplňuje Lucie Bášová.

Promrhaný miliardový ekonomický potenciál

V tomto ročníku šetření také platforma Mumdoo spolu s ekonomy na základě sesbíraných dat spočítala promrhaný potenciál, o který stát přichází tím, že se tématu stále nevěnuje dostatečná politická pozornost.

„Vyčíslili jsme potenciální dopady na příjmy do veřejných rozpočtů, které jsou v řádech miliard korun ročně. Vyšlo nám to na minimálně deset miliard, o které stát každý rok přichází, a to je jen konzervativní odhad,“ dodává Bášová.

Česko je zemí s nejdelší rodičovskou na světě, systém však nenabízí moc možností rodičům, kteří nechtějí být tři roky a více s dětmi doma. V průběhu let na téma opakovaně upozorňují ekonomové z Národní ekonomické rady vlády, avšak situace zůstává víceméně stejná.

Podle obou zakladatelek Mumdoo navíc matky, které chtějí pracovat, stále čelí obřímu společenskému tlaku, že „nejsou dobré mámy a neměly si děti pořizovat“. A tohle jim situaci také ztěžuje.

Situaci českých rodičů malých dětí a jejich omezené možnosti zapojení na pracovním trhu jsme podrobně probrali s oběma zakladatelkami platformy Mumdoo v rozhovoru v pořadu FLOW.