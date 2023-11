Dolar je pořád to nejméně špinavé triko v šuplíku | e15.cz

Perry Gandhi Mehrling je profesorem mezinárodní politické ekonomie na Pardee School of Global Studies na Boston University, předtím byl 30 let profesorem na Barnard College Kolumbijské univerzity. Je také ředitelem vzdělávacích programů neziskové organizace Institute for New Economic Thinking, která se mimo jiné snaží změnit způsob, jak se ekonomie nyní vyučuje. Vystudoval Harvard a poté i London School of Economics. Je autorem několika knih, například The Money Interest and the Public Interest, American Monetary Thought 1920–1970 (Zájem peněz a veřejný zájem, Americké měnové myšlení 1920–1970) z roku 1997, titul Fischer Black vydaný v roce 2005 se zabývá dějinami vzniku moderního bankovnictví, pět let nato vydaná kniha The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort (Nová Lombard Street: Jak se Fed stal obchodníkem poslední instance) je životopisem americké centrální banky.