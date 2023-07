Ani Beckett by to nenapsal lépe. Absurdní drama penzijních fondů volá po samostatnosti | e15.cz

Zvládnou české penzijní fondy zajistit na stáří i širší okruh lidí než své akcionáře a manažery? To je pochopitelně otázkou do pranice, není ale od věci si říci pár statistik o jejich fungování v Česku. Tak například během loňska penzijní fondy jako celek lidem prodělaly téměř procento všech úspor, které si Češi spoří na důchod. Za posledních deset let pak sektor penzijních fondů v Česku nedokázal vygenerovat ročně výnos ani 2,5 procenta. Samotné fondy svým akcionářům ale díky poplatkům vydělávají solidně. Zoufalství českých penzijních fondů nebije do očí jen díky státním příspěvkům a daňovému odpočtu. Tedy díky „benefitům“, které se mohou snadno odporoučet. Není na čase začít si spořit na důchod po vlastní ose?