Důchody od ledna 2024: Změny, valorizace a novinky přehledně | e15.cz

Důchodová reforma postoupila do další fáze. Schválili ji poslanci a nyní míří do Senátu. Změn nastane hned několik, a abyste se v nich vyznali, připravili jsme pro vás stručný přehled. V něm se dozvíte, jak vysoké budou důchody od ledna roku 2024. Projdou valorizací? Kdy bude možné odejít do řádného a předčasného důchodu a jak se dál vyplatí penzijní připojištění?

Jak praví sněmovna na svých internetových stránkách: „Schválili jsme změny nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Poslanci v novele zákona o důchodovém pojištění rozhodli o zpřísnění pro předčasné důchody, zpomalení řádné valorizace penzí a nahrazení mimořádné valorizace penzí dočasným přídavkem při vyšším růstu cen.“

Co to ale konkrétně znamená? A kdy avizované změny začnou platit? V tomto článku se dozvíte:

Jak vysoké budou od roku 2024 důchody?

Od ledna příštího roku by měl činit průměrný starobní důchod zhruba 20 630 korun. Tedy o zhruba 400 korun více než v roce letošním. Nárůst je přitom oproti předchozímu roku o více než 400 korun nižší. Předpokládá to ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Senioři si polepší díky zvýšení základní výměry důchodu, která je pro všechny důchodce stejná a vychází ze zákonných předpisů. Odpovídá podle ministra financí Zbyňka Stanjury stavu české ekonomiky, výši inflace i tomu, jak rostly mzdy těch, kteří jsou ekonomicky aktivní. V letošním roce činí celkem 4040 korun.

Nižší navýšení důchodů je způsobeno především tím, že se sice zvednou o inflaci, ale jen o třetinu reálných mezd oproti původní polovině. Reálné mzdy v roce 2022 ale nerostly a nebudou tak do zvýšení zahrnuty vůbec.

Přesnou částku starobního důchodu se ale dozvíme až začátkem září, kdy statistici z Českého statistického úřadu zveřejní data o růstu mezd za první pololetí letošního roku.

Proběhne v roce 2024 mimořádná valorizace důchodů?

Novela zákona o důchodovém pojištění myslela i na úpravu mimořádných valorizací penzí, které by nově měly být nahrazeny dočasným plněním. Příspěvky se budou vyplácet automaticky k penzi při vyšší než pětiprocentní inflaci.

Nebudou však trvalou součástí důchodu, takže se nepromítnou do pravidelné lednové valorizace a zmíněná podmínka musí být naplněna v nejbližším červenci nebo ve lhůtě čtyř měsíců, pokud bude podmínka splněna v dubnu, květnu nebo červnu.

A jak budou příspěvky vysoké? To už nezávisí na celém nárůstu cen, ale použije se jen 60 procent změřeného růstu cen. „Takto stanovený růst bude rozdělen na dvě poloviny. Podle první poloviny se stanoví výše jednotné částky dočasného přídavku, a to tak, aby odpovídal částce zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 procent růstu cen. Podle druhé poloviny se určí procento zvýšení procentních výměr vyplácených důchodů, a to tak, aby opět odpovídalo zvýšení průměrného starobního důchodu o 30 procent růstu cen. Rozdělením zvýšení na pevnou část a na procentní část bude zajištěno, že se v období bezprostředně po zvýšeném růstu cen relativně více zvýší příjmy příjemců nižších důchodů,“ vysvětluje důvodová zpráva ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude v roce 2024 zachováno tzv. výchovné?

Ano, výchovné ve výši 500 korun pro rodiče, kteří se starali o dítě, se nemění. Výhledově se uvažuje, že výchovné bude nahrazeno fiktivní či rodinným vyměřovacím základem.

Důchodový věk: Kdy mohu začít pobírat starobní důchod?

Věková hranice pro odchod do důchodu se neustále pomalu zvyšuje a nebude tomu jinak ani do budoucna. Přesné navýšení ale závisí na datech Českého statistického úřadu a jak se bude prodlužovat věk dožití. Mělo by stále podle ministerstva práce a sociálních věcí platit, že doba strávená v důchodu musí zůstat pro budoucí generace stejná, tedy přibližně 21,5 roku. Aktuální termín pro váš důchodový věk vypočte naše kalkulačka pro odchod do důchodu.

Stále platí, že pro přiznání starobního důchodu v Česku musí být současně splněny dvě zákonné podmínky:

dosažení důchodového věku

získání minimální doby pojištění

Podle aktuálně platné legislativy je nutné získat pro přiznání předčasného důchodu stejnou dobu pojištění jako pro přiznání řádného starobního důchodu. V roce 2023 činí nutná minimální doba pojištění 35 let.

Důchodový věk se liší od data narození, od pohlaví a počtu dětí. Jak se k výši starobního důchodu dostanete, napovídá důchodová kalkulačka.

Kdy mohu odejít do předčasného důchodu?

V současnosti platí možnost odejít do předčasného důchodu pro toho:

kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech.

kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let (týká se žen, které vychovaly více dětí), může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Jestliže novelu zákon schválí Senát a podepíše prezident republiky Petr Pavel, pak bude možné již od září letošního roku odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Nesmíme zapomenout ještě na dvě novinky u předčasných důchodů:

Podmínkou pro získání předčasného důchodu je dle novely získání minimální doby pojištění 40 let. To by podle plánů mělo začít platit v polovině roku 2024.

Trvalé vynětí procentních výměr krácených starobních důchodů vyplácených před dosažením důchodového věku z valorizací důchodů.

Jak se změní výše výpočtového základu u předčasného důchodu?



Změní se také krácení u předčasného důchodu, které se zatím provádí za každých započatých 90 kalendářních dnů

o 0,9 procenta za období prvních 360 kalendářních dnů,

1,2 procenta za období od 361. do 720. kalendářního dne,

1,5 procenta od 721. kalendářního dne.

Nově bude krácení činit vždy 1,5 procenta výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dnů.

Přečtěte si příklady předčasného důchodu v praxi.

Jak se změní od roku 2024 penzijní připojištění a státní příspěvek?

Nespoléhejte jen ve stáří na starobní důchod, vyzvala vláda mladší ročníky. I proto jedním z dalších kroků je návrh zákona z pera ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu. Primárně jde o zatraktivnění III. penzijního pilíře a zavedení tzv. dlouhodobého investičního produktu.

Dnes jsou podmínky doplňkového penzijního spoření následující:

v případě odkládání 1000 korun měsíčně, získá ten kdo spoří, státní příspěvek ve výši 230 korun (23 procent z každé úložky).

jestliže chce střadatel využít navíc daňových výhod a snížit si daňový základ, pak musí odkládat 3000 korun měsíčně a dosáhne tak až na 6360 korun (maximální roční limit na doplňkové důchodové spoření činí 24 000 korun pro úložky na penzijní a doplňkové penzijní spoření a 24 000 korun pro platby na životní pojištění).

Minimální doba spoření, po kterou bude možné prostředky vybrat bez sankce (při splnění ostatních kritérií), činí pět let.

Od roku 2024 by mělo platit:

zvýšení minimálního příspěvku účastníka, od kterého je poskytován státní příspěvek i maximální příspěvek účastníka, za který je poskytována maximální výše státního příspěvku.

V rozmezí 500 až 1700 korun bude nově státní příspěvek vždy činit přesně 20 procent z úložky střadatele.

Podívejte se na přehled, jak vysoký bude státní příspěvek při penzijním připojištění:



Příspěvek účastníka Státní příspěvek dnes Státní příspěvek nově 100 Kč 0 Kč 0 Kč 200 Kč 0 Kč 0 Kč 300 Kč 90 Kč 0 Kč 400 Kč 110 Kč 0 Kč 500 Kč 130 Kč 100 Kč 600 Kč 150 Kč 120 Kč 700 Kč 170 Kč 140 Kč 800 Kč 190 Kč 160 Kč 900 Kč 210 Kč 180 Kč 1 000 Kč 230 Kč 200 Kč 1 100 Kč 230 Kč + daně 220 Kč 1 200 Kč 230 Kč + daně 240 Kč 1 300 Kč 230 Kč + daně 260 Kč 1 400 Kč 230 Kč + daně 280 Kč 1 500 Kč 230 Kč + daně 300 Kč 1 600 Kč 230 Kč + daně 320 Kč 1 700 Kč a více 230 Kč + daně 340 Kč + daně Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Minimální doba spoření, po kterou bude možné prostředky vybrat bez sankce (při splnění ostatních kritérií) se prodlouží na 10 let.

Limit na všechny daňově podporované produkty spoření na stáří bude podle návrhu činit 48 tisíc korun ročně na poplatníka a 50 tisíc korun ročně na jeho zaměstnavatele (dnes je částka stejná, nově ji bude možné využít i ve vztahu k dlouhodobému investičnímu produktu).

Daňové zvýhodnění bude ve III. pilíři nadále možné čerpat na úložky přesahující částku spojenou s výplatou státního příspěvku. Hranice už ale nebude pro úložky nad 1000 korun, ale 1700 korun měsíčně.

Vytvoří se tzv. alternativní účastnický fond – nový typ fondu v doplňkovém penzijním spoření, který má být alternativou ke stávajícím účastnickým fondům s dynamickou investiční strategií.

Novela umožní zachování účasti v transformovaném fondu při současném přispívání do účastnického fondu s tím, že státní podpora bude poskytována vždy jen na úložky do jednoho typu fondů.

Nebude již také možné využívat státních příspěvků na penzijní pojištění, pokud jste již v důchodu. Podle ministerstva financí je smyslem III. pilíře dlouhodobé odkládání spotřeby a tvorba úspor na důchodový věk, ke které motivuje státní podpora. Ta svůj smysl a efektivitu ztrácí, když se střadatel stane příjemcem starobního důchodu, protože III. pilíř pak pro něj funguje de facto jako pouhý krátkodobý spořicí produkt se státní podporou.

vznikne také tzv. dlouhodobý investiční produkt (DIP) – banky, kampeličky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti a samosprávné investiční fondy budou moci nově nabízet své služby investičního nebo spořicího typu jako dlouhodobý investiční produkt, aby zajistily splnění podmínek pro přiznání daňové podpory.

Z(a)tracená čísla: Investice a důchody (3.díl)