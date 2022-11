Jídlo zlatem vážené. Putin hrábl světu do talíře a ordinuje hladovku | E15.cz

Tři deka kuřecího a dvě kolečka gothaje, prosím! I tak může vypadat zoufalá prosba hladového Čecha u řeznického pultu, pokud by scénář globální potravinové tenze dopadl tím nejhorším způsobem. Jídlo v Česku letos zdražuje skoro čtyřikrát rychleji, než rostou domácí výplatnice. Návštěva supermarketu je pro lidi alternativou ke strašidelnému zámku a výjimkou zdaleka není skládat do košíku o polovinu dražší položku než v lednu. Zatím se navíc nezdá, že potravinové drama prožívá v Česku své poslední dějství. Na lepší časy se sice začíná blýskat na světových burzách potravin, nad parkety ovšem stále levituje zlověstná silueta Vladimira Putina s jednou rukou na plynovém kohoutu a druhou na obilné sýpce. Jak potravinové drama dopadne a jak hluboko bude do talíře?