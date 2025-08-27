89.–97. Vladimír Velebný
Firma Contipro sídlí v Dolní Dobrouči nedaleko Ústí nad Orlicí, poptávkami se to však v malé obci poslední dobou jen hemží – Velebného společnost patří k největším producentům kyseliny hyaluronové na světě. Ročně jí vyrobí asi 25 tun, přesto není schopna uspokojit všechny. Chystá proto miliardovou investici do nové výrobní linky. Firma loni vykázala čistý zisk přibližně 370 milionů korun.
Hodnota majetku podle e15: 7 miliard korun
- věk: 76
- obor: farmacie
- zdroj majetku: Contipro