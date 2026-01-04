Babiš navrhne Turka do čela ministerstva životního prostředí, ctíme smlouvu, řekl Havlíček

Předplatné

Turek vysvětloval Pavlovi své kauzy, Motoristé jiného kandidáta na MŽP nemají

  • Premiér Andrej Babiš plánuje prezidentovi Petrovi Pavlovi navrhnout Filipa Turka na ministra životního prostředí, uvedl vicepremiér Karel Havlíček.
  • Prezident Pavel už dříve naznačil, že Turka nejmenoval, a označil jeho případné jmenování za mimořádný krok.
  • Turek čelí kritice kvůli kontroverzním příspěvkům na sociálních sítích; ANO trvá na respektování koaliční smlouvy, kompetenční žalobu Babiš zatím neplánuje.

Premiér Andrej Babiš (ANO) podle vicepremiéra a místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Petru Pavlovi čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. Havlíček to dnes řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Prezident Petr Pavel dal už dříve najevo, že Turka jmenovat odmítá.

„V tuto chvíli to platí,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají.

Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Turek čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.

