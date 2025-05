Hnutí ANO v aktuálním volebním modelu agentury STEM získalo 32,3 procenta hlasů voličů, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci 20,7 procenta a hnutí SPD 12,6 procenta. Podpora těchto stran se oproti předchozímu modelu příliš nezměnila. Čtvrtí zůstali Starostové před Piráty a Stačilo!. Další strany by se do Sněmovny nedostaly, Motoristé dál oslabili, a to na 2,8 procenta. Volební model STEM dnes zveřejnila televize CNN Prima News, nový model publikuje každou neděli. Volby do Sněmovny budou letos 3. a 4. října.