NMS Market Research: ANO posílilo, Spolu naopak kleslo. Do Sněmovny by se dostali i Motoristé sobě
Volby do Poslanecké sněmovny by podle srpnového modelu agentury NMS Market Research suverénně vyhrálo hnutí ANO, které si oproti červenci mírně polepšilo na 29,8 procenta. Druhá koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) si naopak pohoršila a nyní by získala 18,7 procenta hlasů. Třetí by skončilo hnutí SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO s 14,6 procenta hlasů a čtvrté hnutí STAN se ziskem 10,7 procenta hlasů. Posílili Piráti, které by volilo 8,8 procenta voličů, a také uskupení Stačilo! s účastí komunistů a sociálních demokratů s 8,2 procenta hlasů. Do Sněmovny by se těsně dostali i Motoristé sobě, kterým aktuální model přisoudil 5,7 procenta hlasů. Mobilizace voličů se daří hlavně menším opozičním subjektům, zatímco kampaň Spolu je podle agentury přes léto neviditelná.
ANO si udržuje nejvyšší podporu voličů a náskok před ostatními, oproti předchozímu měsíci by si polepšilo o 1,1 procentního bodu. Koalice Spolu ve srovnání s červencem ztratila 2,8 bodu. SPD se podle autorů průzkumu daří i nadále udržovat vysokou podporu, kterou získalo spojením s menšími stranami. Hnutí STAN si o 1,3 procentního bodu pohoršilo, zatímco Piráti kandidující se Zelenými dosáhli v modelu NMS na nejlepší výsledek od loňského srpna.
Posílilo i hnutí Stačilo!, které se dohodlo na spolupráci se SOCDEM, a také Motoristé, kteří se ale přes nárůst o 2,5 procentního bodu pohybují na spodní hranici volitelnosti, uvedla agentura. Do Poslanecké sněmovny by se podle srpnového modelu nedostala Přísaha s podporu 2,6 procenta ani žádná jiná strana. Statistická chyba se u stran s podporou nad 20 procenty pohybuje kolem 3,3 procentního bodu, u stran s podporou okolo pěti procent činí přibližně 1,7 bodu.
ANO by v srpnu podle propočtu NMS získalo 66 mandátů, Spolu 41 křesel a SPD 30 poslanců. Starostové by ve dvousetčlenné komoře obsadili 21 míst, Piráti stejně jako Stačilo! by jich měli shodně 17. Zástupci Stačilo! by si rozdělili 17 mandátů, stejně jako Piráti. Motoristům by odhadovaný volební výsledek stačil na osm mandátů.
Voleb by se podle aktuálního průzkumu zúčastnilo 61,8 procenta voličů. Při posledních sněmovních volbách v roce 2021 dosáhla účast 65,4 procenta. Čeští voliči o složení Sněmovny rozhodnou začátkem října.
Opozičnímu bloku se podle analytiků NMS daří mobilizovat voliče. Platí to podle nich zejména pro Stačilo! a Motoristy, jejichž voliči v srpnovém modelu deklarují vyšší míru ochoty účastnit se voleb než voliči jiných, především vládních stran. Stačilo! mohla pomoci spolupráce se SOCDEM. „Utvrdila jádro tradičních voličů a v očích váhajících voličů zvýšila šanci subjektu na překročení pětiprocentní hranice,“ uvedla agentura. Kauza čestného předsedy Mororistů, europoslance Filipa Turka zase polarizovala potenciální voliče tohoto uskupení. Některé dále utvrdila v přesvědčení se voleb zúčastnit, a jiné naopak odradila a zvažují, že hlasovat nepůjdou. „Motoristé tak sice v srpnu překročili pětiprocentní hranici, ale jejich pozice je extrémně nejistá a prostor pro další růst nízký,“ konstatovala politická analytička NMS Tereza Friedrichová.
Ztrátu Spolu připisují autoři průzkumu pokračující bitcoinové kauze i „spící předvolební kampani“, což podle nich vede k nízké mobilizací voličů koalice tří dosud vládnoucích stran. „Je tak možné, že v zářijové kampani místo masivní mobilizace bude koalice zpět získávat voliče ztracené přes léto,“ dodala Friedrichová.
Více než dvě třetiny dotázaných (68 procent) podle průzkumu předpokládají, že po volbách se premiérem stane šéf ANO Andrej Babiš. Setrvání Petra Fialy (ODS) ve Strakově akademii očekává 12 procent respondentů. Pět procent občanů tipuje jako příštího předsedu vlády Tomia Okamuru (SPD) a tři procenta Víta Rakušana (STAN). „Vypadá to, že situace z roku 2021 se již opakovat nebude. Mobilizace voličů skrz souboj Petra Fialy a Andreje Babiše bude platit pouze pro voliče Spolu, ale již ne pro další voliče vládního bloku,“ míní Friedrichová.