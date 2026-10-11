Kdo postoupil do 2. kola senátních voleb 2026: Velký přehled duelů ve všech 22 obvodech
- V pátek 9. a v sobotu 10. října proběhlo ve 27 obvodech první kolo voleb do třetiny Senátu.
- V celkem pěti z nich získal vítěz více než 50 procent hlasů a stal se senátorem rovnou, čímž se vyrovnal historický rekord z roku 2024.
- Ve zbývajících 22 obvodech postoupili do finálového druhého kola vždy dva nejúspěšnější kandidáti. Utká se v nich celkem 44 finalistů.
Přehled duelů: Kdo postoupil do 2. kola podle obvodů
Přehled pro druhé kolo letošních voleb do Senátu ukazuje jména kandidátů, kterým se podařilo postoupit do finálových duelů. Podívejte se, kdo proti komu v jednotlivých obvodech kandiduje a z jakých dvojic budou voliči vybírat.
Jasno je mimo jiné o složení nejsledovanějších soubojů v Praze, Brně a Ostravě:
Obvod č. 27 – Praha 1: Těsně před branami prvního kola se zastavil Jiří Padevět (STAN, 49,64 %). Ve druhém kole se utká s Janem Čižinským (Praha sobě, 27,74 %).
Obvod č. 21 – Praha 5: Obhajující senátor Václav Láska (SEN 21, 32,55 %) vyzve ředitele smíchovské střední školy Radka Sáblíka (ODS, 27,10 %).
Obvod č. 24 – Praha 9: Křeslo hájí David Smoljak (STAN, 48,93 %), proti kterému se postaví operní pěvkyně Dagmar Pecková (ODS, 23,07 %).
Obvod č. 60 – Brno-město: Své křeslo bude ve finále hájit Zdeněk Papoušek (ODS, 42,08 %), jehož soupeřem bude lékař Karel Zitterbart (STAN, 24,45 %).
Obvod č. 72 – Ostrava-město: Z prvního místa postoupil obhajující Ondřej Šimetka (ODS, 46,75 %), kterého vyzve starostka Poruby Lucie Baránková Vilamová (ANO, 30,61 %).
Jak dopadlo 1. kolo senátních voleb?
🔴 Výsledky voleb do Senátu 2026
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- Výsledky senátních voleb: Podívejte se na přehledné shrnutí toho nejdůležitějšího.
- Mapa výsledků: Proklikejte si přesná čísla pro váš senátní obvod.
Termín a otevírací doba pro 2. kolo senátních voleb 2026
Druhé kolo senátních voleb probíhá přesně týden po kole prvním. Volební místnosti budou pro voliče otevřeny v těchto časech:
Pátek 16. října 2026: 14:00–22:00
Sobota 17. října 2026: 8:00–14:00
Jak volit ve 2. kole: Kde vzít lístky a co mít s sebou?
Zásadní změna čeká na voliče hned při přípravě na hlasování. Na rozdíl od prvního kola totiž tentokrát nedostanou hlasovací lístky do poštovních schránek. Kompletní sadu se jmény obou finalistů si lidé převezmou až přímo od volební komise ve volební místnosti. Před vydáním lístků je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo digitálně přes aplikaci eDoklady.
Samotný výběr kandidáta za plentou je pak maximálně jednoduchý. Lístky se nijak neupravují, voliči by na nich neměli nic zaškrtávat ani kroužkovat. Stačí si pouze vybrat lístek preferovaného politika a ten samostatně vložit do úřední obálky.
Pozor by si měli dát i lidé, kteří se chystají volit s voličským průkazem. Vzhledem k povaze senátních voleb jej lze uplatnit výhradně ve volebních místnostech, které územně spadají do stejného senátního obvodu jako trvalé bydliště voliče. Mimo domovský obvod s ním odvolit nelze.
Proč je Senát důležitý a jak funguje
I když se o horní komoře často mluví s despektem jako o drahé instituci, v české politice funguje jako spolehlivá pojistka. Běžné zákony sice poslanci dokážou přehlasovat 101 hlasy, ale na to nejpodstatnější sami nestačí. Bez souhlasu Senátu nelze změnit Ústavu ani volební pravidla, takže žádná vládní většina si nemůže pravidla hry jednoduše ohnout ve svůj prospěch. V každodenní praxi navíc senátoři slouží jako „opraváři“ legislativy – ve svých výborech zachytí chyby a nedomyšlenosti, které sněmovna schválila ve spěchu, a poslanci jejich pozměňovací návrhy často nakonec sami uznají a přijmou.
Druhým pilířem je stabilita. Senát na rozdíl od Poslanecké sněmovny nikdo nemůže rozpustit. Kdyby v zemi nastala politická krize a dolní komora padla, Senát funguje dál a udrží stát v chodu. Mandát senátorů trvá šest let a každé dva roky se mění jen třetina křesel, což brání divokým politickým výkyvům po jedněch vyhraných volbách. Svůj smysl má i věkový limit 40 let a jednokolový či dvoukolový souboj konkrétních jmen – do Valdštejnského paláce se díky nim často dostávají zkušení starostové, lékaři nebo akademici, kteří mají v regionech silné jméno a nemusí jen slepě poslouchat příkazy stranických sekretariátů.
Volby do senátu 2026
- Výsledky senátních voleb 2026
- ONLINE přenos: Volby 2026
- MAPA: Výsledky voleb 2026
- Kdy se otevírají a zavírají volební místnosti?
- Volební místnosti – kam jít volit?
- Jak volit v senátních volbách: Návod a seznam obvodů
- Jak funguje Senát: Pravomoci, rozdíl oproti sněmovně
- Voličský průkaz
- Volební komise
- Volební kalendář 2026–2033